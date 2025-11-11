 Перейти к основному контенту
Собянин поднял стоимость патентов для мигрантов до 10 тыс. руб.

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Стоимость патентов для мигрантов вырастет с 8,9 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов — с 8,9 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц.

В этом году коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории столицы, на основании которого рассчитывается стоимость патента на работу для иностранцев, составляет 2,8592.

«В статье 1 цифры «2025» заменить цифрами «2026», цифры «2,8592» заменить цифрами «2,9323», — говорится в документе.

В Думе предложили освободить детей русскоязычных мигрантов от экзамена
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Как поясняла замруководителя департамента экономической политики и развития города, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко, увеличение стоимости патента позволит выровнять налоговую нагрузку на мигрантов с нагрузкой на россиян. Она рассчитывается как произведение базовой ставки, федерального коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. При расчете учитываются средняя зарплата в отраслях, где труд мигрантов используется наиболее активно, стоимость получения патента в ГБУ «Миграционный центр» и введенная с января 2025 года госпошлина за его оформление.

1 ноября депутаты Мосгордумы поддержали рост стоимости трудовых патентов для иностранцев до 10 тыс. руб. в месяц. В прошлый раз она повышалась в столице с 1 января 2025 года на 20%, с 7,5 тыс. до 8,9 тыс. руб.

С сентября в России для иностранных граждан введены новые сборы и пошлины: 500 руб. за постановку на учет по месту пребывания, 1 тыс. руб. за продление срока временного пребывания, 4,2 тыс. руб. за выдачу или переоформление патента, 4,2 тыс. руб. за продление разрешения на работу и 2,1 тыс. руб. за выдачу дубликата или внесение изменений в разрешение.

По данным МВД, в прошлом году в России было оформлено 2 млн патентов. Больше всего — в Москве (563 тыс.), Московской области (378 тыс.), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (241 тыс. в совокупности).

Елена Чернышова
Сергей Собянин мигранты патенты
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года

