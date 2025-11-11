 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Euronews рассказал, как США ставят под угрозу создание ЕС трибунала

Euronews: США и проблемы с бюджетом ЕС ставят под угрозу трибунал против России
Сюжет
Военная операция на Украине
Создание спецтрибунала ЕС против России может оказаться под угрозой из-за бюджетных трудностей и отстранения США от помощи Украине. Москва расценит присоединение третьих стран к трибуналу как «враждебный демарш»
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Создание специального трибунала ЕС против России, который будет размещен в Нидерландах, может оказаться под угрозой из-за бюджетных трудностей, об этом Euronews сообщили несколько источников.

По словам собеседников, европейским странам сложно выполнять свои финансовые обязательства без поддержки США, они опасаются, что Вашингтон при Дональде Трампе продолжит отстраняться от помощи Украине, что усложнит покрытие расходов европейцами.

Сокращение финансирования Киева со стороны Соединенных Штатов ставит под угрозу создание трибунала, которое было согласовано Советом Европы и украинским президентом Владимиром Зеленским летом, считают три источника Euronews.

В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России
Политика
Ален Берсе

По мере того как США уклоняются от поддержки, европейцы понимают, что им придется выбирать, какие проекты финансировать, поскольку основная часть финансовой, гуманитарной и военной помощи Киеву ложится на их плечи, сообщает телеканал. Первоначальный проект бюджета Совета Европы включает общие операционные расходы, связанные с трибуналом, в размере около €75 млн в год, рассказали собеседники. Ежегодный взнос ЕС составит €10 млн.

Как отмечает Euronews, входящие в G7 европейские страны, а именно Франция, Германия, Италия и Великобритания, являются ключевыми донорами Совета Европы. Однако будут ли они участвовать в ежегодном финансировании трибунала, пока не ясно.

«Совет Европы на данном этапе не может дать никаких комментариев. Переговоры с государствами-членами продолжаются», — заявил Euronews представитель организации.

В октябре глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в трибунале против России согласились участвовать 26 стран ЕС. В общей сложности в состав союза входит 27 государств.

Совет ЕС объяснял, что спецтрибунал создается для заполнения пробела в полномочиях Международного уголовного суда (МУС). Россия вышла из-под юрисдикции МУС в 2016 году. Весной 2023 года суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Москва назвала это решение ничтожным, поскольку не признает юрисдикцию МУС. После начала военных действий на Украине Россия также уведомила Совет Европы о выходе из него.

Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что присоединение третьих стран к трибуналу Москва будет расценивать как «враждебный демарш». «Работа и решения этого органа для нас будут ничтожны», — подчеркивала она. Кремль называл позицию стран Совета Европы, желающих создать трибунал, «однобокой и неконструктивной».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
трибунал ЕС США Россия

