Как российская тема довела главу немецкой партии BSW до отставки

Основательница немецкой левопопулистской партии BSW Сара Вагенкнехт оставила пост ее председателя. Связано ли это решение с ее пророссийскими высказываниями и как оно скажется на будущем партии, разбирался РБК

Сара Вагенкнехт (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Сара Вагенкнехт решила покинуть пост председателя основанной ею левопопулистской партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW). Она объявила об этом на пресс-конференции в Берлине 10 ноября, отметив, что не будет выдвигать свою кандидатуру на декабрьском партийном съезде.

Как ожидается, председательство в партии разделят депутат европарламента от BSW Фабио Де Мази и действующая сопредседатель Амира Мохамед. А Вагенкнехт возглавит новую партийную комиссию по базовым ценностям (нем. Grundwertekomission), которая займется проработкой идеологии движения, она сохранит право голоса в президиуме и исполнительном комитете партии.

Чем обусловлено решение Вагенкнехт

Вагенкнехт признает: идеологическая направленность BSW «уже не так четко узнаваема» для многих избирателей, что отразилось на снижении рейтингов партии. «Мы частично потеряли избирателей из-за АдГ (ультраправая «Альтернатива для Германии». — РБК), и это нас не устраивает», — заявила политик 10 ноября. BSW должен обрести более четкий профиль, «мменно в этом я вижу свою задачу», — так объяснила Вагенкнехт свой переход на пост главы комиссии.

Политическая карьера Вагенкнехт началась в конце 1980-х в рядах правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). На ее базе в 2007-м появилась партия «Левые», и через три года Вагенкнехт стала ее вице-председателем. Она выступала с антикапиталистических позиций, критиковала политику США, а в 2014-м поддержала позицию России относительно Крыма.

К созданию BSW Вагенкнехт подтолкнул раскол в рядах «Левых», который наметился после начала военных действий на Украине, — многие однопартийцы критиковали Вагенкнехт за пророссийские заявления. В 2023-м она подготовила почву для создания партии, которая была зарегистрирована в начале 2024-го и куда перешли ее сторонники. Партия Вагенкнехт, как и ультраправая АдГ, критикует политику ФРГ на украинском направлении, выступает против военных поставок Киеву и за возобновление связей с Росией. BSW также считает важным «вернуться к успешной экономической немецкой модели конца XX века» и отказаться от радикальных мер в рамках зеленой политики.

Старт BSW был весьма впечатляющим. По итогам летних выборов 2024 года партия прошла в Европарламент и получила в два раза больше мест, чем «Левые». На последовавших осенью местных выборах в трех восточных землях Германии BSW не только укрепила свои позиции, но и вошла в правительства Бранденбурга (вместе с социал-демократами, СДПГ) и Тюрингии (вместе с христианскими демократами, ХДС и СДПГ).

Однако прошедшие в феврале досрочные выборы в бундестаг обернулись для Вагенкнехт провалом: BSW не удалось преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в федеральный парламент (партии не хватило примерно 9,5 тыс. голосов), в то время как «Левые» получили рекордные 8,7% голосов и 25 дополнительных мандатов по сравнению с выборами 2021-го.

После объявления результатов выборов в бундестаг Вагенкнехт потребовала пересчета голосов, утверждая, что были возможны ошибки из-за схожего названия нескольких партий. В марте BSW обратилась с соответствующим запросом в Федеральный конституционный суд ФРГ, однако он отклонил его. В октябре партия Вагенкнехт обратилась к бундестагу с требованием пересмотреть итоги февральских выборов. «Правительство Мерца, вероятно, не получило бы большинство и не было бы легитимным, если бы подсчет голосов был правильным», — утверждает Вагенкнехт. Пока ее призыв поддержали только представители АдГ. Примечательно, что Вагенкнехт не исключает своего избрания на пост главы фракции BSW в бундестаге, если пересчет голосов все-таки состоится.

Уход Вагенкнехт с поста председателя партии обсуждался в немецких СМИ уже несколько недель. Основной упрек ее критиков заключается в том, что Вагенкнехт слишком персонализировала образ партии. Примечательно, что на грядущем в декабре съезде будет принято решение о переименовании BSW в «Союз за социальную справедливость и экономический разум». Ранее сама Вагенкнехт подчеркивала, что нынешнее название партии — временное.

Некоторые эксперты считают, что ключевая ошибка главы BSW — сосредоточенность на теме отношений с Россией. В октябре немецкие СМИ обрушились с критикой на Вагенкнехт за приглашение от имени партии посла России в ФРГ Сергея Нечаева на выставку восточногерманских художников в ландтаге Бранденбурга. «Ни одна другая партия не интегрировала конфликт на Украине в свою политическую идентичность так сильно. Вагенкнехт сосредоточилась прежде всего на российском вопросе», — отметила в беседе с n-tv политолог Сара Вагнер.

За неделю до отставки Вагенкнехт приняла участие в дебатах на ZDF с участницей российской группы Pussy Riot Марией Алехиной (в сентябре Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к лишению свободы на 13 лет по делу о распространении фейков про российскую армию). Там основательница BSW подчеркнула, что осуждает военные действия России на Украине, но отметла, что Москва вправе защищать свои интересы в области безопасности. «Россия начала войну не для захвата территорий. Россия — самая большая страна в мире. Она начала эту войну, потому что не хотела видеть у своих границ солдат НАТО и ракеты НАТО», — отметила Вагенкнехт. Алехина ответила, что та «слово в слово повторяет тезисы российской пропаганды».

Ранее немецкие журналисты неоднократно поднимали тему возможных связей Вагенкнехт с Кремлем. В декабре 2023-го издание BILD сообщило о неких пожертвованиях в пользу BSW, в том числе из «неевропейских стран». По информации издания, счет для пожертвований партия открыла в саксонском банке Volksbank Pirn, председатель правления которого якобы поддерживает тесные контакты с Россией. Сама Вагенкнехт неоднократно отрицала связи с российским властями.

Как смена руководства BSW отразится на расстановке сил в ФРГ

Die Zeit пишет, что Вагенкнехт совершила политическое харакири, оставив партию без председателя в момент, когда та переживает свой первый серьезный кризис. «Партия парализована внутренней борьбой за власть в ключевых федеральных объединениях после провальной попытки попасть в бундестаг; создание новых партийных структур оказалось очень сложной задачей, а внимание СМИ к BSW ослабло», — отмечает издание. Кроме того, Фабио Де Маси не хватает не только общественного влияния, но и внутрипартийного авторитета. Например, он называет АдГ политическим противником, однако несколько влиятельных членов BSW говорят о возможности сотрудничества с крайне правыми.

Журналисты NZZ называют Вагенкнехт одновременно самым талантливым и самым некомпетентным немецким политиком. По их мнению, она проиграла битву конкурентам из других немейнстримных партий слева и справа — рейтинг АдГ продолжает расти, а «Левые» нашли замену Вагенкнехт в лице 37-летней Хайди Райхиннек, которая привлекает молодой электорат через Tiktok.

Согласно актуальным опросам, рейтинг BSW упал до 3,3%, в то время как «Левым» прочат уже 10,6%, а АдГ и вовсе 25,8%. Что касается позиций правящих сил, то у ХДС/ХСС — 25,6%, у СДПГ — около 14%.

Руководитель Центра германских исследований, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что Вагенкнехт ушла с поста председателя не только из-за внутренних конфликтов в партии. «Речь идет о внешнем факторе. Скажем так, есть некоторые группы интересов, которые защищают партийно-политическое поле Германии. И в этом смысле недавняя речь президента Франка-Вальтера Штайнмайера была показательной», — пояснил эксперт РБК.

9 ноября, когда немцы отмечают годовщину падения Берлинской стены, а также вспоминают жертв еврейских погромов 1938 года, Штайнмайер заявил, что демократия в ФРГ находится под угрозой. Не упомянув напрямую АдГ, он сказал, что запрет той или иной партии легитимен, если ее деятельность носит антиконституционный характер. Это заявление Штайнмайера раскритиковали и в АдГ, и Вагенкнехт, которая так охарактеризовала слова президента: «Это не столько злоупотребление властью, сколько политическаня глупость». Отметив, что между BSW и АдГ есть существенные разногласия, Вагенкнехт заявила, что тактические маневры по изоляции правых недопустимы.

Дебаты о запрете АдГ продолжаются в бундестаге уже несколько лет — единого мнения на этот счет нет. Однако все политические силы страны установили табу, или «брандмауэр» (нем. Brandmauer; противопожарная стена), на сотрудничество с «Альтернативой» на любом уровне, будь то федеральный или муниципальный. BSW не нарушала эту установку, но в комментарии для издания Welt Вагенкнехт пояснила, что в случае успеха АдГ на земельных выборах придется выработать новый подход, а не создавать «коалиции, у которых нет иного общего знаменателя, кроме как не допустить АдГ к власти».

«Присутствие BSW в бундестаге очевидно помешало бы мейнстримным политическим силам проводить свой курс. Были бы опять всякие тречленные коалиции. Так что решение Вагенкнехт покинуть пост председателя партии продиктовано внешними силами, которые заинтересованы в зачистке политического ландшафта страны. Симптоматично в этом контексте и то, что «Левые» окончательно превратились в близкую к власти партию, подыгрывающую ей по большинству вопросов. Свободные демократы (СвДП), в свою очередь, переживают политическую смерть, в том числе из-за несогласия с курсом правящих сил», — замечает Белов.

Проблемы BSW, по мнению эксперта, из-за решения Вагенкнехт лишь усугубятся. «Часть электората перейдет «Левым», часть — АдГ, которая в итоге фактически остается единственной протестной силой в стране. И не исключено, что в конечном итоге и АдГ выйдет на консервативную середину», — заключил Белов.

Примечательно, что в руководстве АдГ в последние месяцы наблюдается разлад: сопредседатель партии Алис Вайдель не разделяет позицию своего коллеги Тино Хрупаллы, который активно выступает за налаживание диалога с Россией. На фоне продолжающихся с сентября сообщений о нарушении воздушного пространства стран НАТО неопознанными БПЛА Вайдель призвала Россию к деэскалации, а Хрупалла назвал эти сообщения «сплошной пропагандой».