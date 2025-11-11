Как российская тема довела главу немецкой партии BSW до отставки

Как российская тема довела главу немецкой партии BSW до отставкиСара Вагенкнехт переходит на пост главы новой партийной комиссии
Сара Вагенкнехт решила покинуть пост председателя основанной ею левопопулистской партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW). Она объявила об этом на пресс-конференции в Берлине 10 ноября, отметив, что не будет выдвигать свою кандидатуру на декабрьском партийном съезде.
Как ожидается, председательство в партии разделят депутат европарламента от BSW Фабио Де Мази и действующая сопредседатель Амира Мохамед. А Вагенкнехт возглавит новую партийную комиссию по базовым ценностям (нем. Grundwertekomission), которая займется проработкой идеологии движения, она сохранит право голоса в президиуме и исполнительном комитете партии.
Чем обусловлено решение Вагенкнехт
Вагенкнехт признает: идеологическая направленность BSW «уже не так четко узнаваема» для многих избирателей, что отразилось на снижении рейтингов партии. «Мы частично потеряли избирателей из-за АдГ (ультраправая «Альтернатива для Германии». — РБК), и это нас не устраивает», — заявила политик 10 ноября. BSW должен обрести более четкий профиль, «мменно в этом я вижу свою задачу», — так объяснила Вагенкнехт свой переход на пост главы комиссии.
Политическая карьера Вагенкнехт началась в конце 1980-х в рядах правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). На ее базе в 2007-м появилась партия «Левые», и через три года Вагенкнехт стала ее вице-председателем. Она выступала с антикапиталистических позиций, критиковала политику США, а в 2014-м поддержала позицию России относительно Крыма.
К созданию BSW Вагенкнехт подтолкнул раскол в рядах «Левых», который наметился после начала военных действий на Украине, — многие однопартийцы критиковали Вагенкнехт за пророссийские заявления. В 2023-м она подготовила почву для создания партии, которая была зарегистрирована в начале 2024-го и куда перешли ее сторонники. Партия Вагенкнехт, как и ультраправая АдГ, критикует политику ФРГ на украинском направлении, выступает против военных поставок Киеву и за возобновление связей с Росией. BSW также считает важным «вернуться к успешной экономической немецкой модели конца XX века» и отказаться от радикальных мер в рамках зеленой политики.
Старт BSW был весьма впечатляющим. По итогам летних выборов 2024 года партия прошла в Европарламент и получила в два раза больше мест, чем «Левые». На последовавших осенью местных выборах в трех восточных землях Германии BSW не только укрепила свои позиции, но и вошла в правительства Бранденбурга (вместе с социал-демократами, СДПГ) и Тюрингии (вместе с христианскими демократами, ХДС и СДПГ).
Однако прошедшие в феврале досрочные выборы в бундестаг обернулись для Вагенкнехт провалом: BSW не удалось преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в федеральный парламент (партии не хватило примерно 9,5 тыс. голосов), в то время как «Левые» получили рекордные 8,7% голосов и 25 дополнительных мандатов по сравнению с выборами 2021-го.
После объявления результатов выборов в бундестаг Вагенкнехт потребовала пересчета голосов, утверждая, что были возможны ошибки из-за схожего названия нескольких партий. В марте BSW обратилась с соответствующим запросом в Федеральный конституционный суд ФРГ, однако он отклонил его. В октябре партия Вагенкнехт обратилась к бундестагу с требованием пересмотреть итоги февральских выборов. «Правительство Мерца, вероятно, не получило бы большинство и не было бы легитимным, если бы подсчет голосов был правильным», — утверждает Вагенкнехт. Пока ее призыв поддержали только представители АдГ. Примечательно, что Вагенкнехт не исключает своего избрания на пост главы фракции BSW в бундестаге, если пересчет голосов все-таки состоится.
Уход Вагенкнехт с поста председателя партии обсуждался в немецких СМИ уже несколько недель. Основной упрек ее критиков заключается в том, что Вагенкнехт слишком персонализировала образ партии. Примечательно, что на грядущем в декабре съезде будет принято решение о переименовании BSW в «Союз за социальную справедливость и экономический разум». Ранее сама Вагенкнехт подчеркивала, что нынешнее название партии — временное.
Некоторые эксперты считают, что ключевая ошибка главы BSW — сосредоточенность на теме отношений с Россией. В октябре немецкие СМИ обрушились с критикой на Вагенкнехт за приглашение от имени партии посла России в ФРГ Сергея Нечаева на выставку восточногерманских художников в ландтаге Бранденбурга. «Ни одна другая партия не интегрировала конфликт на Украине в свою политическую идентичность так сильно. Вагенкнехт сосредоточилась прежде всего на российском вопросе», — отметила в беседе с n-tv политолог Сара Вагнер.
За неделю до отставки Вагенкнехт приняла участие в дебатах на ZDF с участницей российской группы Pussy Riot Марией Алехиной (в сентябре Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к лишению свободы на 13 лет по делу о распространении фейков про российскую армию). Там основательница BSW подчеркнула, что осуждает военные действия России на Украине, но отметла, что Москва вправе защищать свои интересы в области безопасности. «Россия начала войну не для захвата территорий. Россия — самая большая страна в мире. Она начала эту войну, потому что не хотела видеть у своих границ солдат НАТО и ракеты НАТО», — отметила Вагенкнехт. Алехина ответила, что та «слово в слово повторяет тезисы российской пропаганды».
Ранее немецкие журналисты неоднократно поднимали тему возможных связей Вагенкнехт с Кремлем. В декабре 2023-го издание BILD сообщило о неких пожертвованиях в пользу BSW, в том числе из «неевропейских стран». По информации издания, счет для пожертвований партия открыла в саксонском банке Volksbank Pirn, председатель правления которого якобы поддерживает тесные контакты с Россией. Сама Вагенкнехт неоднократно отрицала связи с российским властями.
Как смена руководства BSW отразится на расстановке сил в ФРГ
Die Zeit пишет, что Вагенкнехт совершила политическое харакири, оставив партию без председателя в момент, когда та переживает свой первый серьезный кризис. «Партия парализована внутренней борьбой за власть в ключевых федеральных объединениях после провальной попытки попасть в бундестаг; создание новых партийных структур оказалось очень сложной задачей, а внимание СМИ к BSW ослабло», — отмечает издание. Кроме того, Фабио Де Маси не хватает не только общественного влияния, но и внутрипартийного авторитета. Например, он называет АдГ политическим противником, однако несколько влиятельных членов BSW говорят о возможности сотрудничества с крайне правыми.
Журналисты NZZ называют Вагенкнехт одновременно самым талантливым и самым некомпетентным немецким политиком. По их мнению, она проиграла битву конкурентам из других немейнстримных партий слева и справа — рейтинг АдГ продолжает расти, а «Левые» нашли замену Вагенкнехт в лице 37-летней Хайди Райхиннек, которая привлекает молодой электорат через Tiktok.
Согласно актуальным опросам, рейтинг BSW упал до 3,3%, в то время как «Левым» прочат уже 10,6%, а АдГ и вовсе 25,8%. Что касается позиций правящих сил, то у ХДС/ХСС — 25,6%, у СДПГ — около 14%.
Руководитель Центра германских исследований, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что Вагенкнехт ушла с поста председателя не только из-за внутренних конфликтов в партии. «Речь идет о внешнем факторе. Скажем так, есть некоторые группы интересов, которые защищают партийно-политическое поле Германии. И в этом смысле недавняя речь президента Франка-Вальтера Штайнмайера была показательной», — пояснил эксперт РБК.
9 ноября, когда немцы отмечают годовщину падения Берлинской стены, а также вспоминают жертв еврейских погромов 1938 года, Штайнмайер заявил, что демократия в ФРГ находится под угрозой. Не упомянув напрямую АдГ, он сказал, что запрет той или иной партии легитимен, если ее деятельность носит антиконституционный характер. Это заявление Штайнмайера раскритиковали и в АдГ, и Вагенкнехт, которая так охарактеризовала слова президента: «Это не столько злоупотребление властью, сколько политическаня глупость». Отметив, что между BSW и АдГ есть существенные разногласия, Вагенкнехт заявила, что тактические маневры по изоляции правых недопустимы.
Дебаты о запрете АдГ продолжаются в бундестаге уже несколько лет — единого мнения на этот счет нет. Однако все политические силы страны установили табу, или «брандмауэр» (нем. Brandmauer; противопожарная стена), на сотрудничество с «Альтернативой» на любом уровне, будь то федеральный или муниципальный. BSW не нарушала эту установку, но в комментарии для издания Welt Вагенкнехт пояснила, что в случае успеха АдГ на земельных выборах придется выработать новый подход, а не создавать «коалиции, у которых нет иного общего знаменателя, кроме как не допустить АдГ к власти».
«Присутствие BSW в бундестаге очевидно помешало бы мейнстримным политическим силам проводить свой курс. Были бы опять всякие тречленные коалиции. Так что решение Вагенкнехт покинуть пост председателя партии продиктовано внешними силами, которые заинтересованы в зачистке политического ландшафта страны. Симптоматично в этом контексте и то, что «Левые» окончательно превратились в близкую к власти партию, подыгрывающую ей по большинству вопросов. Свободные демократы (СвДП), в свою очередь, переживают политическую смерть, в том числе из-за несогласия с курсом правящих сил», — замечает Белов.
Проблемы BSW, по мнению эксперта, из-за решения Вагенкнехт лишь усугубятся. «Часть электората перейдет «Левым», часть — АдГ, которая в итоге фактически остается единственной протестной силой в стране. И не исключено, что в конечном итоге и АдГ выйдет на консервативную середину», — заключил Белов.
Примечательно, что в руководстве АдГ в последние месяцы наблюдается разлад: сопредседатель партии Алис Вайдель не разделяет позицию своего коллеги Тино Хрупаллы, который активно выступает за налаживание диалога с Россией. На фоне продолжающихся с сентября сообщений о нарушении воздушного пространства стран НАТО неопознанными БПЛА Вайдель призвала Россию к деэскалации, а Хрупалла назвал эти сообщения «сплошной пропагандой».
