Политика⁠,
0

Bloomberg узнал об отказе Лондона присоединиться к оборонному фонду ЕС

Bloomberg: Британия не стала платить €6,75 млрд за доступ к оборонному фонду ЕС
Великобритания отклонила запрос ЕК об оплате €6,75 млрд для присоединения к европейскому оборонному фонду SAFE, пишет Bloomberg. Лондон счел этот взнос необоснованно высоким. Среди целей этого фонда — поддержка Киева
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Великобритания отклонила запрос Европейской комиссии о выделении €6,75 млрд для присоединения к оборонному фонду SAFE (Security Action for Europe), пишет Bloomberg. Это стало ударом для отношений Лондона и ЕС, а также может подорвать усилия Европы по «сдерживанию России», говорится в статье.

Отмечается, что комиссия предложила Великобритании выплатить взнос в размере от €4 млрд до €6,5 млрд за участие оборонной программе. Также от Лондона потребовали заплатить административный сбор в размере от €150 млн до €250 млн. Высокопоставленный чиновник из британского правительства в беседе с изданием назвал запрашиваемые сборы необоснованными.

«Мы будем заключать только те сделки, которые будут выгодны Великобритании и британской промышленности. Ничего не согласовано, и мы не будем комментировать текущие переговоры», — сказал он.

Издание отмечает, что британские компании только выиграют, если Лондон сможет договориться о доступе к программе SAFE стоимостью €150 млрд, которая позволяет государствам-членам брать в долг средства для инвестиций в оборонный потенциал. Кроме того, проект является частью усилий Европейского союза по повышению обороноспособности после начала конфликта на Украине и сокращения американского военного контингента в Европе.

При этом еще в мае газета The Times писала, что Великобритания и ЕС близки к заключению совместного пакта об обороне и безопасности, в рамках которого Лондон сможет стать частью европейской оборонной политики. Отмечалось, что эта широкомасштабная сделка приведет к «самому тесному сближению Британии с ЕС со времен Brexit».

Столтенберг рассказал о страхе стать «свидетелем конца НАТО» из-за Трампа
Политика
Йенс Столтенберг

Программа SAFE финансируется ЕС за счет собственных заемных средств, что означает, что его финансирование в конечном итоге гарантировано бюджетом блока. Государства-члены вносят в бюджет ЕС взносы, соответствующие объему их экономик, подчеркивается в статье. Членами фонда могут стать не только страны-члены ЕС, отмечает издание. Брюссель также ведет переговоры о доступе к нему с Канадой, Турцией и Южной Кореей.

SAFE — часть анонсированного в марте Еврокомиссией плана по перевооружению Европы ReArm Europe общим объемом €800 млрд. Помимо кредитов он предусматривает ослабление фискальных правил с целью увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% от их ВВП.

Ожидается, что SAFE ебудет способствовать увеличению инвестиций ЕС в оборону, привлеченные с его помощью средства будут направлены на производство военной техники и боеприпасов. С помощью этого механизма Брюссель планирует обеспечить вооружениями Киев на тех же условиях, что и страны — участницы блока.

Генсек НАТО призвал рассказывать жителям альянса о ядерном сдерживании
Политика
Марк Рютте

В ЕС в последнее время стали говорить о необходимости наращивать оборонный потенциал. В марте Брюссель представил «Белую книгу о европейской обороне — «Готовность-2030». Там Россия названа страной, которая представляет «серьезную стратегическую угрозу на поле боя», допускается сценарий «большой высокоинтенсивной войны» на европейском континенте «в масштабах, невиданных с 1945 года».

Российская сторона не раз отвергала заявления о том, что она может напасть на Североатлантический альянс. Президент Владимир Путин отмечал, что нападение России на НАТО — это выдумка, такой угрозы не существует.

Валерия Доброва
Великобритания оборона Евросоюз

