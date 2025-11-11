 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минобороны предложило сократить срок уведомления об уволенных айтишниках

Минобороны предложило сократить срок уведомления об увольнениях айтишников
Аккредитованные IT-компании должны уведомлять военкоматы об увольнении сотрудников с отсрочкой в течение 14 дней. Минобороны хочет сократить этот срок до пяти дней
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минобороны предложило сократить срок, в течение которого IT-компания обязана уведомить военкомат об увольнении сотрудника, ранее получившего отсрочку от армии. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложению ведомства, аккредитованные организации должны будут сообщать об увольнении таких сотрудников в течение пяти дней. Сейчас им дается на это две недели.

В проекте говорится, что поправки коснутся организации и проведения призыва граждан на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).

Минцифры представило новые правила отсрочки для IT-специалистов
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Круглогодичный призыв в армию стартует в России в 2026 году, соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 4 ноября. Согласно документу, отправка граждан, не пребывающих в запасе и призванных на военную службу, к местам прохождения такой службы будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В тех же рамках сейчас проводятся весенний и осенний призыв соответственно. 

В июле Минцифры предложило давать отсрочку от срочной службы IT-специалистам, которые закончили обучение, но не получили диплом. Также ведомство решило расширить список специальностей для отсрочки, включив в него магистратуру по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии».

Минобороны IT IT-специалисты отсрочка призыв в армию

