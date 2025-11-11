Вербовщик обещал российскому летчику за угон Миг-31 пиво и «пышногрудых»
Сотрудник военной разведки Украины пообещал российскому летчику, которого пытался завербовать для угона истребителя МиГ-31, вооруженного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», выпить пива в компании женщин после успешного завершении «миссии», указано в материалах, опубликованных ФСБ.
В переписке с одним из пилотов агент рассказал, что после операции, которая «пройдет как по маслу», они вместе «выпьют пиво в Мюнхене в компании пышногрудых барышень».
11 ноября ФСБ сообщила о срыве операции разведок Украины и Великобритании по угону за границу российского МиГ-31 с «Кинжалом». Военный самолет планировали использовать для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО, которая находится в Румынии.
Завербовать российских летчиков для этой цели пытались еще осенью 2024 года. Штурман рассказал силовикам, что за успешный угон самолета ему пообещали $3 млн, а также гражданство одной из стран Европы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой