Вербовщик обещал российскому летчику за угон Миг-31 пиво и «пышногрудых»

Сотрудник военной разведки Украины пообещал российскому летчику, которого пытался завербовать для угона истребителя МиГ-31, вооруженного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», выпить пива в компании женщин после успешного завершении «миссии», указано в материалах, опубликованных ФСБ.

В переписке с одним из пилотов агент рассказал, что после операции, которая «пройдет как по маслу», они вместе «выпьют пиво в Мюнхене в компании пышногрудых барышень».

11 ноября ФСБ сообщила о срыве операции разведок Украины и Великобритании по угону за границу российского МиГ-31 с «Кинжалом». Военный самолет планировали использовать для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО, которая находится в Румынии.

Завербовать российских летчиков для этой цели пытались еще осенью 2024 года. Штурман рассказал силовикам, что за успешный угон самолета ему пообещали $3 млн, а также гражданство одной из стран Европы.