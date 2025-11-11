 Перейти к основному контенту
Политика
0

FT узнала, что ЕК создаст разведывательный орган с фон дер Ляйен во главе

FT: ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен
Подразделение призвано повысить эффективность использования данных, которые собирают национальные разведслужбы. Противники инициативы считают, что новый орган будет дублировать функции разведцентра ЕС INTCEN
Фото: Florion Goga / REUTERS
Фото: Florion Goga / REUTERS

Еврокомиссия работает над созданием новой разведывательной структуры под руководством председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Подразделение будет сформировано при секретариате комиссии, в него планируют привлечь сотрудников из разведсообществ стран ЕС для совместного сбора и анализа информации. Решение связано с продолжающимся военным конфликтом России и Украины и предупреждением президента США Дональда Трампа о сокращении поддержки Европы, пишет издание.

«Службы безопасности стран — членов ЕС многое знают. Комиссия многое знает. Нам нужен лучший способ объединить это, чтобы быть эффективными и полезными для партнеров», — сказал один из источников, отметив, что «в разведке нужно что-то дать, чтобы что-то получить».

WP узнала об обеспокоенности ЕС зависимостью от разведки США
Политика
Фото:David Burnett / Newsmakers / Getty Images

Против создания новой структуры выступают представители Европейской службы внешних связей, которые курируют Разведывательный и ситуационный центр Европейского союза (INTCEN, орган внешней разведки ЕС). Они опасаются дублирования функций и угрозы существованию центра. По словам источников, свои возражения могут высказать и некоторые страны — члены ЕС. В то же время, по словам собеседников, эффективность INTCEN давно вызывает сомнения, «особенно в условиях реакции Европы на гибридную войну России» (российские власти отрицают подобные обвинения и, в свою очередь, заявляют, что гибридную войну против страны развязал «коллективный Запад»).

Представитель ЕК подтвердил FT, что рассматривается вариант создания «специальной группы» в структуре секретариата для укрепления разведвозможностей, которая будет тесно сотрудничать с Европейской службой внешних связей. Сроки ее формирования пока не определены.

По данным The Guardian, в ЕС также обсуждают создание Центра демократической устойчивости «для противодействия дезинформации» со стороны России, Китая и других стран. Инициативу рассматривают в рамках предложения фон дер Ляйен по формированию европейского «щита демократии», которую она выдвинула перед выборами в Европарламент в 2024 году.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Наталия Анисимова
Евросоюз Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен разведка
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года

