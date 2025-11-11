 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

Военная операция на Украине
Для угона истребителя украинская разведка пыталась завербовать российских летчиков, пообещав им $3 млн, рассказали в ФСБ
Фото: MOD Russia / Global Look Press
Фото: MOD Russia / Global Look Press

ФСБ сообщила о срыве операции разведок Украины и Великобритании по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» для провокации против НАТО.

«С целью угона воздушного корабля сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить $3 млн», — говорится в сообщении.

Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

По версии ФСБ, после похищения истребитель планировалось направить в район крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства противовоздушной обороны.

«Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны», — заявили в ведомстве.

Недалеко от города и порта Констанца в Румынии находится авиабаза имени Михаила Когэлничану, где в том числе размещаются американские военные. В 2024 году началось ее расширение: база станет крупнейшей в Европе и сможет принять до 10 тыс. военнослужащих. Это обойдется в €2,5 млрд, общая площадь объекта составит 2,8 тыс. га. Проект включает взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и больницу. Первый этап строительства планируют завершить через пять лет, полностью база должна заработать в 2040 году.

ФСБ истребитель МиГ-31 Военная операция на Украине НАТО Румыния

