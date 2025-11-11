 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

NBC узнал, что США разрешат Сирии возобновить работу своего посольства

NBC: США разрешат Сирии возобновить работу посольства в Вашингтоне
Посольство Сирии в Вашингтоне возобновит работу с разрешения США, сообщает NBC. Это укрепит сотрудничество в борьбе с терроризмом, обеспечит безопасность и экономическую координацию

Посольство Сирии в Вашингтоне возобновит свою работу, США собираются дать на это разрешение, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Соединенные Штаты разрешат Сирии возобновить работу своего посольства в Вашингтоне для углубления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, безопасности и экономической координации», — сказал собеседник.

Он добавил, что Сирия станет 90-м участником коалиции по борьбе с ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено на территории России), сотрудничая с США в ликвидации остатков группировки и прекращении потоков иностранных боевиков.

Сирия присоединилась к коалиции США по борьбе с ИГ
Политика

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прилетел в Вашингтон 9 ноября, а на следующий день провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. По итогам встречи смягчили санкционный режим и меры экспортного контроля, введенные в отношении Сирии. Для государства также частично приостановлено действие «Акта Цезаря», исключение составляют подлежащие санкциям сделки с Россией и Ираном. Срок действия послаблений — 180 дней.

США закрыли посольство Сирии в Вашингтоне, а также консульства в Техасе и Мичигане в марте 2014 года. Данные шаги были предприняты в ответ на решение правительства Сирии приостановить оказание консульских услуг посольством страны.

С 2013 года аш-Шараа числился в списке особо опасных террористов США. За содействие в его поимке назначена награда в $10 млн. Перед поездкой Ахмеда аш-Шараа Вашингтон исключил его из списка лиц, связанных с терроризмом.

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в январе 2025 года. Он возглавляет группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), сыгравшую ключевую роль в свержении режима. Башар Асад вместе с семьей получил убежище в России. Москва сохранила дипломатические контакты с новыми сирийскими властями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Сирия посольство США возобновление работы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Аш-Шараа заявил, что Сирия теперь является союзником США
Политика
Сирия присоединилась к коалиции США по борьбе с ИГ
Политика
США частично сняли санкции с Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА над двумя районами Ростовской области Политика, 06:09
Грузия в планировании бюджета на 2026 год вновь отказалась от грантов ЕС Политика, 06:02
Аэропорт Волгограда возобновил полеты спустя 5,5 часов Политика, 05:39
Посол России назвал условие завершения конфликта на Украине «уже завтра» Политика, 05:26
NBC узнал, что США разрешат Сирии возобновить работу своего посольства Политика, 05:02
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты Политика, 04:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Аш-Шараа заявил, что Сирия теперь является союзником США Политика, 04:23
NYT сообщила о почти неизбежной войне между Ираном и Израилем Политика, 04:21
Зеленский поддержал дело против своего соратника Миндича Политика, 03:33
В Саратовской области при атаке БПЛА пострадали объекты инфраструктуры Политика, 03:13
Созданная ИИ песня впервые в истории возглавила чарт Billboard Общество, 02:55
Сирия присоединилась к коалиции США по борьбе с ИГ Политика, 02:45
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31