NBC узнал, что США разрешат Сирии возобновить работу своего посольства

Посольство Сирии в Вашингтоне возобновит работу с разрешения США, сообщает NBC. Это укрепит сотрудничество в борьбе с терроризмом, обеспечит безопасность и экономическую координацию

Посольство Сирии в Вашингтоне возобновит свою работу, США собираются дать на это разрешение, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Соединенные Штаты разрешат Сирии возобновить работу своего посольства в Вашингтоне для углубления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, безопасности и экономической координации», — сказал собеседник.

Он добавил, что Сирия станет 90-м участником коалиции по борьбе с ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено на территории России), сотрудничая с США в ликвидации остатков группировки и прекращении потоков иностранных боевиков.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прилетел в Вашингтон 9 ноября, а на следующий день провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. По итогам встречи смягчили санкционный режим и меры экспортного контроля, введенные в отношении Сирии. Для государства также частично приостановлено действие «Акта Цезаря», исключение составляют подлежащие санкциям сделки с Россией и Ираном. Срок действия послаблений — 180 дней.

США закрыли посольство Сирии в Вашингтоне, а также консульства в Техасе и Мичигане в марте 2014 года. Данные шаги были предприняты в ответ на решение правительства Сирии приостановить оказание консульских услуг посольством страны.

С 2013 года аш-Шараа числился в списке особо опасных террористов США. За содействие в его поимке назначена награда в $10 млн. Перед поездкой Ахмеда аш-Шараа Вашингтон исключил его из списка лиц, связанных с терроризмом.

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в январе 2025 года. Он возглавляет группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), сыгравшую ключевую роль в свержении режима. Башар Асад вместе с семьей получил убежище в России. Москва сохранила дипломатические контакты с новыми сирийскими властями.