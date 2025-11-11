 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Торговая война США⁠,
0

Трамп назвал причину сохранения высоких пошлин для Индии

Трамп: США снизят пошлины после сокращения Индией закупок нефти у России
Сюжет
Торговая война США
По его словам, высокие пошлины США на импорт из Индии связаны с закупками российской нефти

Высокие пошлины США на импорт из Индии сохраняются из-за ее закупок российской нефти, заявил американский президент Дональд Трамп.

«На данный момент пошлины для Индии очень высоки из-за российской нефти, и они перестали поставлять российскую нефть. Они были значительно снижены», — сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что США собираются снизить пошлины.

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Политика
Дональд Трамп

Трамп в конце лета объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в США индийские товары достигла 50%. Он объяснил подобные меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России».

В середине октября Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди дал ему обещание прекратить закупку российской нефти. В ответ на это МИД Индии заявил, что страна будет действовать в интересах своих потребителей, обеспечивая стабильные цены и надежные поставки нефти и газа.

22 октября США объявили о новых санкциях против российских нефтяных компаний, мотивировав это «отсутствием серьезной заинтересованности России в мирном процессе». Американское министерство финансов предоставило компаниям месяц на прекращение операций, подпадающих под ограничения.

Индийские государственные перерабатывающие компании, включая Indian Oil Corp. (IOC), после этого начали проверку документов о торговле российской нефтью Urals. Bloomberg сообщил, что НПЗ Индии приостановили закупки в ожидании указаний правительства и рассматривают альтернативы.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что Россия выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп таможенные пошлины Индия Россия нефть
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Reuters узнал, чем индийские НПЗ заменяют российскую нефть
Политика
Guardian рассказала, как Австралия продолжает получать российскую нефть
Политика
Трамп заявил о недовольстве закупками ЕС российской нефти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Созданная ИИ песня впервые в истории возглавила чарт Billboard Общество, 02:55
Сирия присоединилась к коалиции США по борьбе с ИГ Политика, 02:45
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
США предупредили, что не позволят своим союзникам закупать нефть у России Политика, 02:15
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты Политика, 01:42
Трамп заявил о прекращении финансирования Украины Политика, 01:38
В Словакии закрыли расследование передачи Украине истребителей МиГ-29 Политика, 01:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп назвал причину сохранения высоких пошлин для Индии Политика, 01:28
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп заявил о риске возврата более $2 трлн торговым партнерам США Политика, 00:51
Фигурант дела НАБУ о коррупции жаловался, что было сложно нести $1,6 млн Политика, 00:48
Два аэропорта ввели временные ограничения на полеты Политика, 00:32
Омбудсмен ЛНР призвала исправить изъяны в законе о лишении гражданства Общество, 00:23
Прокурор потребовал изъять активы Кибовского и семьи экс-главы таможни Политика, 00:16