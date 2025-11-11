Трамп назвал причину сохранения высоких пошлин для Индии

Трамп: США снизят пошлины после сокращения Индией закупок нефти у России

По его словам, высокие пошлины США на импорт из Индии связаны с закупками российской нефти

Высокие пошлины США на импорт из Индии сохраняются из-за ее закупок российской нефти, заявил американский президент Дональд Трамп.

«На данный момент пошлины для Индии очень высоки из-за российской нефти, и они перестали поставлять российскую нефть. Они были значительно снижены», — сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что США собираются снизить пошлины.

Трамп в конце лета объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в США индийские товары достигла 50%. Он объяснил подобные меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России».

В середине октября Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди дал ему обещание прекратить закупку российской нефти. В ответ на это МИД Индии заявил, что страна будет действовать в интересах своих потребителей, обеспечивая стабильные цены и надежные поставки нефти и газа.

22 октября США объявили о новых санкциях против российских нефтяных компаний, мотивировав это «отсутствием серьезной заинтересованности России в мирном процессе». Американское министерство финансов предоставило компаниям месяц на прекращение операций, подпадающих под ограничения.

Индийские государственные перерабатывающие компании, включая Indian Oil Corp. (IOC), после этого начали проверку документов о торговле российской нефтью Urals. Bloomberg сообщил, что НПЗ Индии приостановили закупки в ожидании указаний правительства и рассматривают альтернативы.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что Россия выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.