Прокурор потребовал изъять активы Кибовского и семьи экс-главы таможни

Генпрокуратура потребовала изъять имущество и активы у экс-главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, а также у семьи экс-главы таможни Анатолия Круглова, умершего в 2015 году

Александр Кибовский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Кунцевский районный суд Москвы зарегистрировал иск заместителя Генерального прокурора Николая Винниченко к бывшему главе столичного департамента культуры Александру Кибовскому об изъятии в доход государства имущества, принадлежащего ему, членам его семьи, а также связанным с ним лицам. В их числе — семья бывшего председателя Таможенного комитета Анатолия Круглова. В иске указывается на то, что Круглов совершал коррупционные нарушения, рассказали РБК источники, знакомые с содержанием документа.

Кибовский с июля прошлого года находится в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество. По версии следствия, с 2017 по 2023 год в сговоре с другими обвиняемыми он получал взятки за помощь в оформлении госконтрактов коммерческим организациям. Общий размер полученных взяток составил более 114 млн руб. Виновным себя Александр Кибовский не признал. По словам его адвоката Юлии Потаповой, преследование экс-чиновника следствие обосновывало показаниями директора Мосгорпарка Виктории Хабалоновой, которые та давала в качестве подозреваемой в посредничестве при даче взятки. Адвокат утверждала, что в обмен на показания следствие предложило Хабалоновой прекращение уголовного дела. В понедельник Юлия Потапова отказалась от комментариев относительно иска Генпрокуратуры.

Среди ответчиков по иску, помимо Кибовского, еще 10 физических и пять юридических лиц:

Бывшая супруга чиновника Анастасия и ее отец Юрий Авельцов,

Андрей Бобков и его сын,

проходящий с экс-чиновником по уголовному делу бывший директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков, а также члены его семьи (жена, дочь, сын, теща и свояченица),

четыре компании, работающе в сфере аренды и управления недвижимостью: «Евроком Инк», «Карат». Руководителями этих компаний были Нероденков и его супруга Маргарита Нероденкова-Круглова. Выручка за прошлый год составила 13,4 и 16 млн рублей. ООО «Сити Стик», компания с уставным капиталом в 500 тыс. руб., была основана еще в 1998 году. По данным реестра юрлиц, руководителем организации числится жена Нероденкова, а выручка составила 17,9 миллионов рублей. «Консалтинговый Центр АК» работает с 2001 года, а руководит компанией сестра жены Нероденкова Анна Круглова-Арутюнян. В прошлом году выручка компании составила 18,9 млн руб.

Еще шесть компаний указаны в иске как третьи лица: ООО «Страстной-11», АО «Транспортно-экспедиционная компания», ООО «Медпрофпрогресс», ООО «Инновационная компания «Бизнес-Лоция», ООО «Грин», АО «Профессиональный регистрационный центр».

Как рассказали РБК источники, знакомые с содержанием иска, в нем говорится, что суммарный задекларированный доход бывшего начальника департамента культуры Москвы, его супруги и несовершеннолетнего ребенка с 2010 по 2024 год включительно составил почти 211,7 млн. руб. Но проверка установила, что «с целью сокрытия своего реального имущественного положения, которое не могло быть достигнуто за счет его заработной платы и дохода членов его семьи, дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства оформлялись

на родственников, в том числе на отца супруги и доверенных лиц», цитируют источники РБК иск. По словам источников, в документе говорится, что после знакомства Кибовского с Нероденковым в 2010 году, на второго было записано имущество на общую стоимость более 1 млрд. руб.

В иске указано, говорят источники РБК, что в «результате коррупционных действий» было приобретено 15 квартир, пять из которых расположены в центре Москвы, включая квартиру в доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке, восемь нежилых помещений и 11 машиномест, а также пять земельных участков в Истринском районе Московской области и четыре загородных дома, включая владение в поселке Millenium Park.

Надзорное ведомство, по словам источников, также потребовало конфискавать 11 автомобилей, включая Bentley Bentayga V8 2019 года стоимостью около 18 млн руб. и электрический внедорожник Hongqi E-HS9 2022 года стоимостью более 12 миллионов рублей; четыре мотоцикла, включая мотоцикл премиум-класса Indian Challenger Limited 2020 года стоимостью более 3 млн рублей.

Тесть Нероденкова, Анатолий Круглов, возглавлял Государственный таможенный комитет с 1991 по 1998 годы. Как указывают источники РБК со ссылкой на иск, в нарушение антикоррупционного законодательства он тоже занимался предпринимательской деятельностью, с прибыли от которой покупал имущество и создавал компании, которые регистрировал на своих дочерей, в частности «Евроком Инк», «Сити Стик», «Консалтинговый центр АК» и К.А.М.А.-К, вовлекая своих родственников в незаконную схему по легализации и приумножению полученного коррупционным путем дохода.

В результате незаконной деятельности Круглова он и члены его семьи приобрели четыре квартиры, включая две на Остоженке, стоимостью более 2 млрд рублей каждая, по оценкам Генеральной прокуратуры; а также 12 земельных участков и семь домов в элитных районах Подмосковья, включая Жуковку-3, говорит один из источников РБК, знакомый с аргументами истцов.

По его словам, Генпрокуратура также просит взыскать более 37 мон рублей с Кибовского и его бывшей супруги, полученных от операций с ценными бумагами и обратить в доход государства более 56 тыс обычных именных акций АО «Транспортно-экспедиционная компания», принадлежащих ООО «К.А.М.А.-К» и сестре супруги Нероденкова Анне Кругловой-Арутюнян.