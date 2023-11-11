Американский миллиардер сообщил ФБР о предложениях встретиться с Путиным

Сооснователь PayPal Питер Тиль сообщил ФБР, что дважды получал предложения приехать в Москву и встретиться с Путиным

Питер Тиль (Фото: Raphael Huenerfauth / photothek.ne / Global Look Press)

Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль (состояние, по версии Forbes, $6,5 млрд) в разговоре с ФБР рассказал о поступавших ему предложениях встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишут портал Business Insider (BI) со ссылкой на источники и журнал The Atlantic.

Тиль родился в Германии, но рос в США. Электронную платежную систему PayPal он основал вместе с Максом Левчиным, сервис в 2002 году выкупил eBay. Два года спустя Тиль стал соучредителем компании Palantir — она занимается анализом данных, среди ее клиентов ФБР и ЦРУ. Также он был одним из инвесторов Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) и космической компании Илона Маска SpaceX.

Как сообщает BI, в пригороде Вены в июне 2018 года проходила вечеринка, посвященная 40-летию немецкого предпринимателя Кристиана Ангермайера, с которым Тиль имел дружеские и бизнес-отношения. На мероприятии присутствовал атташе российского посольства в Берлине Даниил Бисслингер.

Ангермайер познакомил Тиля с Бисслингером, и тот пригласил американца посетить Петербургский международный экономический форум и пообещал, что в случае визита сможет организовать Тилю личную встречу с Путиным. Тиль отказался.

В январе 2022-го миллиардеру снова поступило аналогичное предложение. Тиль, по данным издания, не ответил.

Между этими двумя приглашениями бизнесмен, по данным BI, стал информатором ФБР под кодовым именем «Философ» и сообщил в бюро о приглашениях в Москву.,.

РБК направил запрос в Департамент информации и печати МИД России.

Бисслингер, как говорится на сайте Росконгресса, является заместителем генерального директора АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи» и заместителем начальника департамента по вопросам многостороннего международного сотрудничества Управления президента по внешней политике, эти должности указаны в новости на сайте ВШЭ от сентября этого года, когда Бисслингер выступал на образовательном форуме. В 2021 году на сайте Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского говорилось о встрече студентов с Бисслингером, которого описали как переводчика президента и сотрудника МИДа.

Тиль в прошлом поддерживал экс-президента США Дональда Трампа — в частности, выделил на его прошлую предвыборную кампанию $1,25 млн, пишет The Atlantic. По его словам, он думал, что новый глава государства путем переломов может привести страну к восстановлению, но затем признал, что ошибался, и все вышло «безумнее» и «опаснее». В этот раз он пока отказался финансово помочь Трампу, который вновь баллотируется на пост президента.