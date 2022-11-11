Эрдоган и Орбан на встрече в Самарканде выступили на скорейшее прекращение огня на Украине

Эрдоган и Орбан высказались за скорейший мир на Украине

Эрдоган ранее предлагал сделать Турцию посредником в решении конфликта, а Орбан выражал мнение, что мира можно достигнуть с помощью прямых переговоров Москвы и Вашингтона

Виктор Орбан и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили на скорейшее прекращение огня на Украине, переговоры и достижение мира, заявил агентству MTI пресс-секретарь венгерского лидера Берталан Хаваси, передает Híradó.

«Лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — цитирует издание слова Хаваси.

Встреча Эрдогана и Орбана прошла на полях саммита Организации тюркских государств, которая проходит в Самарканде (Узбекистан).

Венгерский лидер ранее не раз критиковал политику ЕС в отношении России, поставки оружия Украине и говорил об «истекающей кровью» Европе из-за санкций, введенных после начала спецоперации. Он также выражал мнение, что мир на Украине может быть достигнут только путем прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после начала боевых действий не раз предлагал посредническую помощь Анкары в урегулировании конфликта. Так, в конце марта Стамбул был площадкой для переговоров Москвы и Киева, а в июле при участии Турции заключили соглашение о вывозе зерна из украинских портов. Эрдоган также предлагал организовать прямые переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине продолжались с конца февраля, но были полностью приостановлены в мае. Москва неоднократно заявляла о готовности их возобновить.

Осенью, после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Зеленский утвердил решение об отказе вести переговоры с Россией пока ее президентом является Владимир Путин. The Washington Post в начале ноября со ссылкой на источники писала, что Вашингтон призывает Киев продемонстрировать открыть к диалогу и отказаться от прежней позиции по переговорам.

Вскоре после этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Россией, а президент Владимир Зеленский назвал условиями для диалога «восстановление территориальной целостности» Украины, возмещение убытков и «гарантии, что это не повторится».