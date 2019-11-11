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США объяснили поставки оружия Киеву необходимостью «сражаться с русскими»
По словам Помпео, Дональд Трамп хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет «навредить народу Украины». Так госсекретарь объяснил выделение военной помощи Киеву
Майк Помпео (Фото: Francisco Seco / AP)

США решили поставлять Украине оружие, чтобы Киев мог бороться с Москвой, заявил госсекретарь Майк Помпео телеканалу WCSC.

Такое заявление он сделал на фоне расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа, процесс которого запустили из-за разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помпео выразил надежду, что все, кто должен дать показания, будут говорить правду.

Он отметил, что сам являлся частью политики США в отношении Украины. По его словам, целью Вашингтона было искоренить коррупцию. Кроме того, Трамп хотел убедиться, что президент России Владимир Путин «не сможет навредить украинскому народу».

«Поэтому мы дали народу Украины оборонительные системы. Предыдущая администрация решила так не делать, они дали одеяла. Мы дали настоящее оружие, чтобы они могли сражаться против русских», — сказал Помпео.

Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Разговор между Трампом и Зеленским состоялся в июле этого года, однако известно о нем стало осенью, когда некий сотрудник американской разведки пожаловался начальству на содержание беседы. По его словам, президент США давил на коллегу с целью начать расследование деятельности работавшего на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего участвовать в выборах президента в 2020 году.

В 2016 году США запустили госпрограмму, цель которой — укрепление флота и сухопутных войск Украины, Вашингтон уже потратил на нее более $1 млрд. В конце сентября Трамп объявил об отсрочке в выделении военной помощи, это решение он объяснил сообщениями о коррупции в Киеве. По словам президента США, военная помощь не обсуждалась в ходе разговора с Зеленским в июле.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Госдепартамент США, Украина, поставки оружия
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