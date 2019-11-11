США объяснили поставки оружия Киеву необходимостью «сражаться с русскими»

По словам Помпео, Дональд Трамп хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет «навредить народу Украины». Так госсекретарь объяснил выделение военной помощи Киеву

Майк Помпео (Фото: Francisco Seco / AP)

США решили поставлять Украине оружие, чтобы Киев мог бороться с Москвой, заявил госсекретарь Майк Помпео телеканалу WCSC.

Такое заявление он сделал на фоне расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа, процесс которого запустили из-за разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помпео выразил надежду, что все, кто должен дать показания, будут говорить правду.

Он отметил, что сам являлся частью политики США в отношении Украины. По его словам, целью Вашингтона было искоренить коррупцию. Кроме того, Трамп хотел убедиться, что президент России Владимир Путин «не сможет навредить украинскому народу».

«Поэтому мы дали народу Украины оборонительные системы. Предыдущая администрация решила так не делать, они дали одеяла. Мы дали настоящее оружие, чтобы они могли сражаться против русских», — сказал Помпео.