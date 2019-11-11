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Политика ,  
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AP узнало о роли Перри в сделке между властями Украины и компанией из США
Освоением Варвинского месторождения займется совместное предприятие компаний Майкла Блейзера и Алекса Крэнберга, оба они связаны с главой Минэнерго США. По данным AP, они предложили меньше конкурентов, но получили контракт

Компания, руководство которой связано с главой Минэнерго США Риком Перри, заключила потенциально выгодную сделку по разведке нефти и газа, после того как один из соратников министра стал советником украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Associated Press со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Компания получила контракт через месяц, после того как Перри посетил церемонию инаугурации Зеленского. В ходе своего визита министр передал президенту Украины список людей, которых рекомендовал в качестве советников по энергетике, пишет AP. Одним из них был Майкл Блейзер, президент инвестиционной компании SigmaBleyzer

Спустя неделю после инаугурации Блейзер и его партнер Алекс Крэнберг подали заявку на освоение Варвинского месторождения в Черниговской области Украины. По данным AP, они предложили меньше, чем их единственные конкуренты, однако их совместное предприятие Ukrainian Energy получило контракт на 50 лет.

Согласно документам, на которые ссылается агентство, комиссия объяснила выбор Ukrainian Energy финансовыми и техническими возможностями компании.

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Представитель Перри заявила агентству, что министр защищает американскую энергетику по всему миру, а не только на Украине. Она отметила, что он не защищает интересы конкретных лиц или компаний. По словам Блейзера, Перри не играл никакой роли в получении контракта на разведку нефти и газа.

Блейзер — давний соратник Перри, а Крэнберг — один из спонсоров Республиканской партии США, в ходе предвыборной гонки в 2016 году он предоставил Перри свой личный самолет.

В середине октября стало известно, что Рик Перри уйдет в отставку с поста министра энергетики. По словам президента США Дональда Трампа, Перри проработает в своей должности до конца текущего года.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Украина, Минэнерго США
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