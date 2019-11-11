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В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину
Министр обороны Украины считает, что доверие к российскому президенту – результат информационной войны
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».

Выступая в эфире телеканала «1+1», Загороднюк заявил, что в течение пяти последних лет население Донбасса «зомбировали», объясняя, кто прав, а кто виноват с российской точки зрения. «Не знаю, какая была методология, но могу сказать, что люди там находятся под постоянным информационным давлением. И вот результат», — сказал он.

Глава военного ведомства также заявил, что информационная война против Украины велась еще до 2014 года, пообещав, что Киев в дальнейшем сможет противодействовать российской пропаганде.

Опрос в Донбассе проводили Украинский институт будущего и издание «Зеркало недели». На открытый вопрос (можно было назвать любую фамилию) о том, кто «из ваших соотечественников» вызывает доверие и является авторитетом, имя российского президента назвали 11,2% опрошенных. На втором месте оказался российский телеведущий Владимир Соловьев, набравший 9,1%, голосов, телеведущая Ольга Скабеева заняла третью строчку рейтинга (6,7%).

В то же время о доверии к президенту Украины Владимиру Зеленского заявили 1,3% опрошенных. Он уступил не только нынешнему главе ДНР Денису Пушилину (2,9%), но также покойному руководителю республики Александру Захарченко (6,7%), блогеру Анатолию Шарию (1,7%), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (1,4%).

Также 42,9% жителей Донбасса заявили, что никогда не задумывались о получении российского гражданства, еще 34,2% респондентов сообщили, что думали об этом, 7,4% опрошенных заявили, что уже получили российские паспорта. При этом 57,8% опрошенных жителей ДНР назвали себя гражданами Украины.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ДНР
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