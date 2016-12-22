Телеканал Al Jazeera узнал последние слова журналиста Хашкаджи

Речь идет об аудиозаписи, якобы сделанной в момент убийства саудовского журналиста. Из нее следует, что Джамаля Хашкаджи задушили с использованием полиэтиленового пакета

Фото: Osman Orsal / Reuters

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи перед смертью говорил, что задыхается, и просил снять с его головы мешок. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera рассказал руководитель журналистского расследования в Turkish Daily Sabah Назиф Караман со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении аудиозапись, сделанную якобы в генконсульстве.

По словам Карамана, последними словами Хашкаджи были: «Я задыхаюсь... Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия». Согласно аудиозаписи, саудовский журналист скончался спустя семь минут после того, как ему на голову надели полиэтиленовый пакет.

Кроме того, как утверждает Караман, перед тем как расчленить тело Хашкаджи, убийцы разложили на полу полиэтиленовые мешки. Процесс расчленения занял около 15 минут, а осуществил его саудовский судебно-медицинский эксперт, глава саудовского Института судебной медицины Салах аль-Тубаиги, утверждает собеседник.

Караман также сообщил, что Daily Sabah скоро опубликует фотографии инструментов, которые привезла в страну и использовала команда убийц журналиста. Также, по словам Карамана, газета обнародует некоторые аудиозаписи, на которых зафиксированы последние минуты жизни Хашкаджи.

Накануне визита во Францию президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Анкара передала аудиозаписи с места убийства Хашкаджи Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Британии. По его словам, на них записаны «переговоры и все остальное». Ранее источник в турецких властях сообщил, что у Анкары есть аудиозапись, на которой слышен момент убийства.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября. В тот день он вошел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, и с тех пор его никто не видел. Тело журналиста не найдено. В Эр-Рияде признали, что Хашкаджи мертв. Генпрокуратура Турции в конце октября заявила, что убийство журналиста было преднамеренным, его задушили, тело расчленили и уничтожили.