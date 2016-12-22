ЦИК отчиталась об итогах выборов в Хакасии после обработки 50% протоколов

Представитель КПРФ Валентин Коновалов, единственный кандидат во втором туре выборов главы Хакасии, набирает 56,72% голосов по итогам обработки 50,52% протоколов с избирательных участков. ОБ этом свидетельствуют данные электронной обработки голосов в системе ГАС «Выборы» на сайте Центризбиркома. Это 52 495 голосов.
В числе самых распространенных нарушений 11 ноября представители штаба Коновалова называли активность движения «Народный глава», которое на протяжении последних трех недель агитировало против Коновалова. Члены движения находились на территории избирательных участков и предлагали избирателям принять участие в «формирующем опросе» — поставить галочку напротив альтернативного списка кандидатов, среди которых был в том числе и врио главы Хакасии Михаил Развожаев, рассказал РБК юрист штаба Коновалова Артем Прокофьев. По его словам, благодаря большому числу наблюдателей подобные нарушения удавалось устранять, в том числе с помощью привлечения правоохранительных органов.
«Кроме проекта «Народный глава» мы не заметили никаких серьезных нарушений, кто-то пытался расшатать ситуацию», — подчеркнул член ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-конференции с Коноваловым после закрытия избирательных участков.
Для победы Коновалову необходимо набрать более 50%. Коновалов остался единственным кандидатом во втором туре выборов после того, как остальные претенденты снялись с выборов.