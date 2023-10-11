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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Обстрелы и взрывы на единственном выезде из сектора Газа. Видео

Появилось видео обстрелов КПП «Рафах» в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Обстрелы и взрывы на единственном выезде из сектора Газа. Видео
Video

Рафах — единственный КПП на границе сектора Газа с Египтом, а также единственный КПП, не подконтрольный Израилю. Это единственная точка, через которую 2,3 млн жителей сектора могут попасть в соседнюю страну. Появились сообщения, что этот КПП стал целью ударов.

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Теги
Израиль Палестина палестино-израильский конфликт видео
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