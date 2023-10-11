Обстрелы и взрывы на единственном выезде из сектора Газа. Видео
Появилось видео обстрелов КПП «Рафах» в секторе Газа
Рафах — единственный КПП на границе сектора Газа с Египтом, а также единственный КПП, не подконтрольный Израилю. Это единственная точка, через которую 2,3 млн жителей сектора могут попасть в соседнюю страну. Появились сообщения, что этот КПП стал целью ударов.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%