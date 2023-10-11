Обстрелы и взрывы на единственном выезде из сектора Газа. Видео

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Рафах — единственный КПП на границе сектора Газа с Египтом, а также единственный КПП, не подконтрольный Израилю. Это единственная точка, через которую 2,3 млн жителей сектора могут попасть в соседнюю страну. Появились сообщения, что этот КПП стал целью ударов.