Песков оценил призыв американского адмирала к переговорам Москвы и Киева

Официальные заявления администрации США говорят о намерении дальше затягивать конфликт, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского адмирала о необходимости усадить президентов России и Украины за стол переговоров.

«Пока мы слышим официальные заявления действующей администрации о намерении дальше продолжать поставки вооружений и дальше фактически затягивать конфликт», — заявил Песков.

Накануне экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов США, адмирал в отставке Марк Маллен в интервью ABC призвал найти способ, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский оказались за столом переговоров, «чем скорее, тем лучше».

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