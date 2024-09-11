Участник побега Усса из Италии получил общественные работы вместо срока

Гражданин Словении Янежич сотрудничал со следствием и получил 1940 часов общественных работ вместо 2 лет и 8 месяцев тюрьмы. Он будет работать в социальном кооперативе, предоставляющем зубные протезы пожилым

Артем Усс (Фото: из личного архива)

Гражданина Словении Матея Янежича, который помог сыну бывшего красноярского губернатора Артему Уссу сбежать из-под домашнего ареста в Италии, где его ждала экстрадиция в США, приговорили к 1940 часам общественных работ в течение 970 дней (это чуть больше двух с половиной лет) вместо двух лет и восьми месяцев тюрьмы, пишет газета Corriere della Sera. 39-летний Янежич будет работать от шести до 15 часов в неделю в кооперативе, который предоставляет зубные протезы пожилым людям, у которых нет денег на посещение стоматолога.

По версии следствия, Янежич предоставил автомобиль Volvo S80 со словенскими номерами, который впоследствии стал одной из машин кортежа, вывезшего Усса из Италии в Словению, а потом в Сербию. Мужчина на допросах признал свое участие в побеге, «он активно сотрудничал с судебными властями», рассказала следственный судья Анна Калаби. По ее словам, тем самым Янежич демонстрировал поведение, «которое следует рассматривать положительно для целей расчета приговора».

ANSA сообщало, что по делу были арестованы Янежич, 51-летний Владимир Йованчич из Боснии и Герцеговины и его 26-летний сын Борис, а также проживающий в Швейцарии гражданин России, бывший вице-губернатор Кемеровской области, сооснователь портала «Право.ру» Дмитрий Чиракадзе. Кроме того, по этому делу были арестованы коммерческий директор белградского отеля Срдан Лолич и его водитель Небойша Илич.

Corriere поясняет, что замена тюремного срока на общественные работы стала возможной благодаря закону 2022 года экс-министра юстиции Италии Марты Картабии. Он призван ускорить исполнение наказания, чтобы не дожидаться решения апелляционных инстанций: судья, выносящий приговор в первой инстанции, может заменять короткие сроки тюремного заключения (до четырех лет) на общественные работы.

Власти США считают, что Артем Усс и его партнер Юрий Орехов, а также еще трое россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют, закупали на Западе подсанкционную электронику двойного назначения и военных технологий. Они также подозреваются в незаконном экспорте и операциях по отмыванию денег через их совместную зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH).

Осенью 2022 года Усс был арестован в Италии по запросу США, но после решения об экстрадиции весной 2023 года сбежал из-под домашнего ареста. После побега Вашингтон объявил награду в $7 млн за сведения, которые позволят задержать Усса. Предприниматель называл обвинения США «натягиванием совы на глобус». Побег он объяснял тем, что итальянский суд продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США».

«Основной предъявленный мне эпизод — платежи неких дубайских фирм в Гонконг, где на этапе транзакции указана конвертация в доллары. При этом из текста обвинения видно, что данные фирмы не имели ко мне отношения. Однако США использовали специфическую для их правовой системы и популярную конструкцию Conspiracy («заговор»). Она значительно отличается от нашей организованной группы: доказывать практически ничего не надо и достаточно личного знакомства заговорщиков», — утверждал Усс.

В России против Усса-младшего также заведено дело об отмывании денег; после его задержания в Италии МВД объявило бизнесмена в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал. Когда Усс вернулся в Россию, меру пресечения ему сменили на подписку о невыезде.