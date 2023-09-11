Интервью Дмитрия Пескова телеканалу РБК на ВЭФ. Видео

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума дал интервью телеканалу РБК. Песков назвал безумием формальный запрет Еврокомиссии для россиян ввозить ноутбуки и планшеты в ЕС даже для использования в личных целях, а говоря об уехавших гражданах, отметил, что рано или поздно они вернутся, но не те, кто «стал врагами».

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