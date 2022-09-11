Три человека умерли на севере Сирии из-за вспышки холеры

В нескольких районах на севере Сирии произошла вспышка холеры. Три человека уже погибли в курдской автономии, еще как минимум 30 заболевших зарегистрировали в соседних провинциях, сообщает Rudaw.

По данным SANA, при проверке образцы холеры нашли в сточных водах и на заводе по производству кубов льда. После этого завод закрыли в срочном порядке. Департамент здравоохранения Курдской администрации призвал международные организации помочь остановить болезнь.

Холера — острая бактериальная инфекция, которой можно заразиться при попадании в организм зараженных пищи или воды. У большинства инфицированных не развивается никаких симптомов либо болезнь проявляется в легкой форме. В тяжелых случаях заболевание вызывает острую диарею и может закончиться смертью пациента.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно фиксируется от 1,3 млн до 4 млн случаев заболевания холерой и 21–143 тыс. случаев смерти.