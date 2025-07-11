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Политика ,  
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Испания пообещала НАТО увеличить свою армию к 2035 году

Испания увеличит общую численность своего военного персонала на 14 тыс. человек к 2035 году в соответствии с обязательством перед НАТО. При этом EFE писало, что Испания добилась уступки по увеличению оборонных расходов
Фото: ejercitodetierra / Flickr
Фото: ejercitodetierra / Flickr

Правительство Испании пообещало НАТО увеличить численность своих военных на 14 тыс. человек к 2035 году, сообщает El País. Информацию о готовности увеличить численность войск в Вооруженных силах Испании подтвердили также правительственные источники La Vanguardia.

По задумке испанских властей, увеличение численности войск будет проходить в два этапа. В течение пятилетнего периода — с 2025-го по 2029 год — в армию будут призваны 7 тыс. военнослужащих; оставшаяся часть — в течение следующих пяти лет.

В абсолютном выражении Испания занимает седьмое место по количеству подразделений в своих Вооруженных силах. Однако численность армии Испании можно считать относительно низкой, если сравнивать с общим населением страны, отмечает La Vanguardia.

Сейчас испанская армия насчитывает около 123 тыс. действующих военнослужащих. Таким образом, власти рассчитывают увеличить численность состава через десять лет примерно на 11%. El País отмечает, что срок выполнения обязательств совпадает с установленным на саммите альянса в Гааге периодом для достижения нового целевого показателя в 5% ВВП на оборонные расходы. При этом Испания утверждает, что ей будет достаточно 2,1% ВВП для реализации поставленных НАТО целей.

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Педро Санчес

Увеличение численности личного состава не единственное требование, предъявляемое к Испании в рамках целевой стратегии НАТО. Одобренный странами-членами альянса документ обязывает Испанию разрабатывать и поддерживать ряд систем вооружения и инфраструктуры, отмечает El País. Среди прочих обязательств Испания должна усовершенствовать свои системы противовоздушной обороны, модернизировав и закупив новые зенитные ракетные батареи Nasams и противоракетные комплексы Patriot. Некоторые из этих программ уже запущены или находятся в стадии запуска, например, новый разведывательный корабль ВМС или спутники наблюдения за поверхностью Земли.

Для достижения целевого показателя государства НАТО планируют ежегодно выделять как минимум 3,5% ВВП на обеспечение ключевых оборонных потребностей, еще 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры НАТО, сетей, укрепление оборонно-промышленной базы, обеспечение гражданской готовности и устойчивости и стимулирование инноваций.

Испания предлагала сделать целевой показатель 5% необязательным или разрешить ей не следовать данному требованию — соответствующее письмо премьер Педро Санчес отправлял генсеку НАТО Марку Рютте. EFE писало, что Рютте направил Санчесу ответное письмо, в результате этого обмена они договорились, что Испания может не повышать свои расходы на оборону выше 2% от ВВП — нынешнего целевого показателя НАТО.

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Испания НАТО военные оборонные расходы
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