Обвинение запросило для экс-начальника службы Минобороны 10 лет колонии

Прокурор попросил приговорить экс-начальника службы утилизации Минобороны Тимофеева к 10 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в получении взятки в размере около 3 млн руб. за покровительство. Тимофеев вину не признает

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Гособвинение попросило приговорить бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Илью Тимофеева к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 5,9 млн руб., сообщает ТАСС.

Тимофеева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, полковник получил 2,96 млн руб. за покровительство ООО «НПП «Самаравзрывтехнология» (СВТ), занимавшемуся демилитаризацией военной бронетанковой техники, которую предполагалось устанавливать в качестве памятников в разных регионах России.

Дело рассматривает Московский гарнизонный военный суд. Прокурор также настаивает, что Тимофеева необходимо лишить звания полковника и конфисковать у него денежную сумму, соответствующую полученной взятке.

Тимофеева задержали 24 августа 2023 года, позже его отправили под стражу. Изначально ему вменили особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но после обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями, а затем уголовное преследование по нему прекратили. Кроме того, полковнику было предъявлено покушение на взятку (ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), по этой статье уголовное преследование также было прекращено. В последней редакции обвинения военного следствия у Тимофеева осталось получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Тимофеев вину не признает. Он утверждает, что стал жертвой оговора со стороны бывшего директора СВТ Дмитрия Терентьева, работой компании которого полковник был недоволен.