В Думе предложили ограничить статью о гуманном обращении с животными

Поправки к резонансному законопроекту о бездомных животных также предлагают регулирование заводчиков и запрет самовыгула домашних животных

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Ко второму чтению в законопроект о праве регионов самим решать, что делать с бездомными животными, планируют добавить регулирование разведения домашних животных и запрет их самовыгула, следует из текста законопроекта ко второму чтению (есть у РБК, подлинность подтвердил собеседник в Госдуме). Дума будет рассматривать его на заседании 12 июля.

Изменения вносятся в ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно предлагаемым ко второму чтению нормам, к полномочиям правительства в области обращения с животными будет относиться «установление требований к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию, а также перечня случаев, при которых допускается реализация потомства животных, и порядка их реализации».

Помимо этого предлагается дополнить статью, устанавливающую общие требования к содержанию животных. В ней планируется дополнительно прописать, что «разведение животных, их содержание и маркирование» осуществляются в соответствии с установленными правительством требованиями. Также правительство должно будет установить и порядок реализации потомства животных, полученного путем их специального разведения.

В версии законопроекта, подготовленной ко второму чтению, не прописаны конкретные механизмы, а вся ответственность по будущему нормативному регулированию разведения животных возложена на правительство. Установить эти нормы правительству предлагается к 1 сентября 2025 года.

Также в законопроект ко второму чтению включили и запрет самовыгула — еще одну широко обсуждаемую в экспертном сообществе норму. Сейчас нельзя допускать «возможность свободного, неконтролируемого передвижения» домашнего животного по проезжей части, в лифтах, во дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках. В предлагаемых нормах неконтролируемое передвижение домашнего животного запрещено везде, кроме специальных площадок для выгула.

Наибольший резонанс во время первого чтения законопроекта 16 мая вызвала норма, которая устанавливает, что по решению главы региона на его территории может быть установлен свой порядок обращения с безнадзорными животными.

В таком случае разрешается не учитывать некоторые положения федерального закона, в том числе запрет применять при отлове животных «вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных». Среди других положений ФЗ, которые можно будет не учитывать, также передача животных в приюты после отлова, возврат потерявшихся животных их владельцам, поиск новых хозяев для бездомных животных, обязательная видеозапись процесса отлова и др.

Ко второму чтению эти нормы претерпели некоторые внешние изменения, оставшись по сути теми же. Теперь регионы смогут устанавливать свой порядок обращения с безнадзорными животными, если на их территории такие животные причинили вред жизни или здоровью граждан.

В этом случае также могут не применяться отдельные положения федерального закона, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных при отлове, обязывают вести видеозапись при отлове и при возвращении животных в место отлова, возвращать потерявшихся животных владельцам и т.д.

Помимо этого в законопроекте ко второму чтению появились и изменения в ст. 17, которая в том числе предписывает гуманное обращение с животными без владельцев. Депутаты предлагают дополнить ту часть, в которой прописано, что деятельность по обращению с такими животными должна соответствовать федеральному закону. К этому предлагается добавить оговорку о том, что она также должна соответствовать законам субъектов в случае, если на их территории от бродячих животных пострадают люди.

Неприкосновенность ст. 17 федерального закона была одним из аргументов депутатов, представлявших законопроект в мае. Тогда на заседании Думы многие парламентарии высказывались о том, что изменения в законодательстве могут привести к массовым отстрелам бездомных животных властями для того, чтобы сократить их численность. Первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов тогда говорил, что гарантом в этом случае выступает именно ст. 17, и указывал на то, что никаких изменений в гуманистическую концепцию закона не вносится.

«Статья 17 закона не тронута. Она предписывает регионам гуманное отношение к животным без владельцев, оказание помощи животным в опасном для их жизни состоянии, возврат потерявшихся животных владельцам, осуществление деятельности по обращению с бездомными животными способами, не предусматривающими жестокое отношение», — говорил он.

Законопроект был подготовлен группой депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным на фоне нескольких нападений бездомных собак на людей в регионах. Еще на этапе внесения он вызвал широкие обсуждения и критику.

Так, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас говорил, что сейчас предлагается «просто взять и кусками перестать исполнять» действующий закон. Вместо этого сенатор предлагал сначала оценить правовые последствия принятия в 2018 году этого ФЗ, в том числе проверить, как регионы тратили выделяемые на обращение с безнадзорными животными деньги. «Нужно оценить, насколько они эффективно потратили средства, если эти средства выделялись. Если не выделялись — понять, в чем проблема. Может быть, у региона, муниципалитета, нет такой возможности. Объективно нет, такие ситуации тоже могут быть. Это надо оценить», — подчеркивал Клишас.

Он также заявлял, что широкое обсуждение законопроекта спровоцировало массовые убийства бездомных животных в регионах и подчеркивал, что это «переходит все границы». Сенатор просил первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина обратить на это внимание.

В Департаменте ЖКХ Москвы уже сказали, что в случае принятия существующий порядок обращения с животными в столице не поменяется. «Соответственно, собаки, кошки как у нас отлавливались и содержались в городских приютах, — планируется так их и содержать. <...> Отстрел, как возможно, актуален в некоторых регионах Российской Федерации, в Москве вообще не рассматривается», — говорил начальник управления жилищной политики и благоустройства дворовых территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Иван Кормилицын.

Законопроект вызвал широкую критику среди активистов и зоозащитников. Они поддерживали опасения некоторых депутатов того, что новые нормы позволят регионам сокращать численность бездомных животных негуманными способами. Так, например, координатор фонда помощи бездомным животным «Рэй» Наталья Цветкова поясняла, что умерщвление не помогает сократить популяцию, а наоборот в перспективе приводит лишь к ее увеличению, поскольку в ответ вырастет и воспроизводство животных. Она подчеркивала, что существующая система отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска (ОСВВ) бездомных животных была введена именно поэтому, и она показала свою эффективность.