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Политика ,  
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Посольство России в Уругвае запросило доступ к арестованным гражданам

Российское посольство в Уругвае запросило доступ к троим россиянам, которые были задержаны 10 июля местной Республиканской гвардией и Интерполом в центре Монтевидео. Об этом РБК рассказала секретарь-референт посольства Василиса Фофанова. «В настоящее время подозреваемые содержатся в месте предварительного заключения, против них начато следствие. Посольство запросило консульский доступ к задержанным, мы изучаем подробности о них, проверяем их принадлежность к российскому гражданству и взаимодействуем с местными органами правопорядка и адвокатскими службами», — сообщила представитель посольства. Она подчеркнула, что посольство в случае необходимости готово защитить права российских граждан.

Как отметила Василиса Фофанова, предполагаемых россиян подозревают к причастности к побегу из тюрьмы итальянца Рокко Морабито, которого связывают с преступными группировками. Задержанные, сказала представитель посольства, содержат кафе-пиццерию в центре Монтевидео. «Все трое пребывают в Уругвае легально, проживают в этой стране несколько лет и имеют вид на жительство», — пояснила Фофанова. Она уточнила, что российскому посольству известны имена подозреваемых, однако оно не считает целесообразным разглашать их в настоящий момент.

Ранее издание Subrayado писало, что Интерпол задержал в Уругвае двух россиян по подозрению в содействии сбежавшему из тюрьмы итальянскому мафиози Рокко Морабито.

23 июня из тюрьмы сбежали четыре человека, включая Морабито. Трех из них уже задержали, однако наркобарон до сих пор находится на свободе. Как уточняет El Observador, заключенные сбежали из тюрьмы, сделав дыру и перебравшись на крышу соседнего дома. Они также похитили деньги у его владельца.

Морабито должны были экстрадировать в Италию для суда за контрабанду наркотиков. Он является членом мафиозной организации «Ндрангета», находится в бегах с начала 1990-х годов, когда попытался переправить в Италию более тонны кокаина. В 1995 году был выдан международный ордер на его арест. Морабито проживал в Уругвае с 2002 года под именем бразильца Франсиско Капелетто.

Теги: Уругвай, российские граждане, мафия
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