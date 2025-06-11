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Бывший замглавы Минтранса получил 8 лет за растрату более ₽423 млн

Экс-замглавы Минтранса Токарев получил 8 лет колонии за растрату более ₽423 млн
Суд приговорил бывшего замглавы Минтранса Токарева к восьми годам колонии за растрату более 423 млн руб., выделенных на строительство железнодорожной инфраструктуры. На такой же срок осудили главу «ГлавСтройИнвест» Иванова
Владимир Токарев
Владимир Токарев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный суд Москвы признал бывшего заместителя главы Минтранса Владимира Токарева виновным по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Обвинение запрашивало для Токарева девять лет лишения свободы.

Вместе с Токаревым на скамье подсудимых оказался второй фигурант дела бывший руководитель и бенефициар ООО «Группа компаний «Главстройинвест» Александр Иванов. Для него обвинение запросило также девять лет лишения свободы, однако суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Иванова взяли по стражу в зале суда.

Токарев был задержан в январе 2022 года следователями управления на транспорте МВД по ЦФО. Согласно материалам дела, суть обвинений заключается в том, что Токарев будучи заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой» в 2016–2018 года обеспечил заключение фиктивных договоров для вывода денег при реконструкции обходного участка железной дороги в Краснодарском крае.

Суд арестовал замминистра транспорта Токарева по делу о мошенничестве
Общество
Владимир Токарев

Первоначально Токарева обвиняли в мошенничестве, однако потом дело было переквалифицировано на растрату. При этом инкриминируемая сумма растраты менялась на протяжении всего следствия. Московская прокуратура после оглашения приговора уточнила, что разница между суммой, которая была перечислена на выполнение работ, и стоимостью выполненных работы превысила 423 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Заместителем министра транспорта России Токарев был назначен в ноябре 2018 года. В мае 2020 года он стал заместителем министра транспорта — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. В конце 2021 года Токарев подал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщали источники РБК.

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Милена Костерева
Басманный суд растрата Минтранс Владимир Токарев
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