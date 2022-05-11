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В Кремле объяснили исключение украинского журналиста из пула

Роман Цимбалюк (слева)
Роман Цимбалюк (слева) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил исключение из кремлевского пула корреспондента украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка, уехавшего из России в январе после вызова на допрос по обвинению в разжигании межнациональной розни, а также журналистов «Эха Москвы» и Meduza (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

Песков на брифинге в среду пояснил: «Эхо Москвы» больше не существует. Корреспондент УНИАН здесь работал, но давным-давно уехал и на связь не выходит. Meduza фактически перестала иметь хоть какую-то связь с Россией, у них нет аккредитации».

11 мая администраторы, которые занимаются организацией брифингов Пескова, удалили корреспондента Meduza из чата в ICQ, сообщало издание.

«Мы сокращаем количество участников пула», — сообщили Meduza в ответ на вопрос о причинах решения, пояснив, что в пуле останутся «российские СМИ и СМИ, имеющие представительства в России».

Как отмечает Meduza, ее журналисты регулярно участвовали в брифингах представителя Кремля последние несколько лет.

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