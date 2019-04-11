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Политика ,  
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Бывшего советника Обамы обвинили в даче ложных показаний
Минюст США утверждает, что Грегори Крейг скрыл существенную информацию о его работе в интересах Украины
Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Грегори Крейга обвинили в даче ложных показаний относительно его работы на украинские власти. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

Отмечается, что Крейг скрыл от ведомства существенную информацию о его деятельности в интересах Украины. Таким образом, юридическая фирма, на которую он работал, нарушила закон, обязывающий раскрывать информацию о лоббировании интересов иностранцев.

Власти выяснили, что Крэйг в переписке заявлял о нежелании признать лоббирование интересов Украины после получения денег от некоего частного лица. По данным Bloomberg, фирма, с которой он связан, по заказу работавшего на Виктора Януковича Пола Манафорта, должна была оправдать уголовное дело против Юлии Тимошенко, находившейся на тот момент в тюрьме. Крэйг должен был продвигать точку зрения, что уголовное дело не было политически мотивировано. Как выяснилось, он пытался распространить соответствующий доклад через газеты, в том числе черед репортера The New York Times, с которым встречался лично.

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В начале этого года фирма признала факт нарушения законодательства и выплатила $4,6 млн.

Как отмечает агентство Bloomberg, Крэйг стал первым известным членом Демократической партии, которого уличила в нарушении закона комиссия Роберта Мюллера, изучавшая возможное вмешательство России в президентские выборы.

Крэйг известен не только как советник Обамы. В конце 1990-х он был адвокатом Билла Клинтона, когда президенту грозил импичмент во время скандала с Моникой Левински. Теперь же ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Авторы: Александра Федотова, Артем Филипенок
Теги: Барак Обама, советник, показания, Пол Манафорт
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