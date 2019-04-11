Бывшего советника Обамы обвинили в даче ложных показаний

Минюст США утверждает, что Грегори Крейг скрыл существенную информацию о его работе в интересах Украины

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Грегори Крейга обвинили в даче ложных показаний относительно его работы на украинские власти. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

Отмечается, что Крейг скрыл от ведомства существенную информацию о его деятельности в интересах Украины. Таким образом, юридическая фирма, на которую он работал, нарушила закон, обязывающий раскрывать информацию о лоббировании интересов иностранцев.

Власти выяснили, что Крэйг в переписке заявлял о нежелании признать лоббирование интересов Украины после получения денег от некоего частного лица. По данным Bloomberg, фирма, с которой он связан, по заказу работавшего на Виктора Януковича Пола Манафорта, должна была оправдать уголовное дело против Юлии Тимошенко, находившейся на тот момент в тюрьме. Крэйг должен был продвигать точку зрения, что уголовное дело не было политически мотивировано. Как выяснилось, он пытался распространить соответствующий доклад через газеты, в том числе черед репортера The New York Times, с которым встречался лично.

В начале этого года фирма признала факт нарушения законодательства и выплатила $4,6 млн.