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Политика ,  
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Песков оценил контракт Львовской области с лоббистами в США

Виды Львова
Виды Львова (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Решение Львовской области самостоятельно представлять свои интересы в США юридически оценить трудно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что власти Львовской области Украины заключили с американской лоббистской фирмой Color Nine Group контракт на представление своих интересов в США. 

«То, что Варшава не прочь поживиться территориями западной Украины, это в исторической ретроспективе и перспективе не секрет. Но может ли отдельная область Украины заключать такие контракты — зависит от внутреннего законодательства. Я, к сожалению, здесь не могу квалифицированно ответить», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что заключение контракта Львовской областью не является признаком развала Украины. По его словам, «изрядная фрагментация на Украине есть де-факто».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Накануне ТАСС сообщил, что власти Львовской области в январе 2025 года заключили с вашингтонской лоббистской фирмой Color Nine Group контракт о представлении своих интересов в США. Согласно документам, представителем Львовской области указан Максим Козицкий, с 2020 года возглавляющий региональную военную администрацию. Компания-подрядчик намерена представлять Львовскую область безвозмездно.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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