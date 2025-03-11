Песков оценил контракт Львовской области с лоббистами в США

Виды Львова (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Решение Львовской области самостоятельно представлять свои интересы в США юридически оценить трудно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что власти Львовской области Украины заключили с американской лоббистской фирмой Color Nine Group контракт на представление своих интересов в США.

«То, что Варшава не прочь поживиться территориями западной Украины, это в исторической ретроспективе и перспективе не секрет. Но может ли отдельная область Украины заключать такие контракты — зависит от внутреннего законодательства. Я, к сожалению, здесь не могу квалифицированно ответить», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что заключение контракта Львовской областью не является признаком развала Украины. По его словам, «изрядная фрагментация на Украине есть де-факто».

Накануне ТАСС сообщил, что власти Львовской области в январе 2025 года заключили с вашингтонской лоббистской фирмой Color Nine Group контракт о представлении своих интересов в США. Согласно документам, представителем Львовской области указан Максим Козицкий, с 2020 года возглавляющий региональную военную администрацию. Компания-подрядчик намерена представлять Львовскую область безвозмездно.