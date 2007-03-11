Исламисты угрожают Германии и Австрии терактами

Исламистская группировка требует от Германии и Австрии вывода войск из Афганистана, угрожая терактами, сообщает (с) Reuters

"Почему вы готовы поставить под угрозу свои экономические интересы из-за Буша и его банды? Разве это не глупо - провоцировать моджахедов на атаки в вашей стране?", - говорится в видеоматериале, размещенном на одном из интернет-сайтов.

В материале подчеркивается, что экономика Австрии, например, в значительной мере зависит от туризма, и отмечается, что "эта ситуация может измениться в случае, если Австрия станет целью моджахедов".

В Афганистане с 2001г. находятся около 3 тыс. военных из Германии. По словам представителя Министерства обороны Австрии, в Афганистане находятся только 5 австрийских офицеров, и отправка дополнительных войск не планируется.