0

Названа дата референдума по проекту новой Конституции Казахстана

Референдум по проекту новой Конституции Казахстана состоится 15 марта
Референдум пройдет 15 марта. На него вынесут вопрос о том, принимают ли граждане Казахстана новую Конституцию страны. 11 февраля президенту Токаеву показали итоговый проект обновленного Основного закона республики
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Референдум по проекту новой Конституции состоится в Казахстане 15 марта. Указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

На голосование граждан вынесут проект Конституции со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

Подготовкой референдума займется Центральная избирательная комиссия страны. 11 февраля Токаеву представили итоговый проект Конституции, сообщала его пресс-служба.

В Конституции Казахстана изменят формулировку о русском языке
Политика
Виды Астаны&nbsp;

Проект новой Конституции Казахстана был опубликован 31 января. Основной точкой реформы стала инициатива Токаева о переходе от двухпалатного к однопалатному парламенту.

В Конституционном суде Казахстана заявляли, что ключевые положения обновленного основного закона государства направлены на усиление «человекоцентричности» государства. Кроме того, Конституция закрепляет четкое разделение религии и государства, в ней утверждается светский характер системы образования и воспитания.

Центральными идеями Конституции называли образование, науку, культуру и инновации, а еще защиту прав граждан в цифровой среде. Однопалатный парламент, согласно проекту, будет представлять собой курултай из 145 депутатов, избираемых на пять лет. Также предусмотрено введение института вице-президента и учреждение платформы общенационального диалога с правом законодательной инициативы.

10 февраля Токаев заявил, что Казахстан окончательно переходит от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике.

Предпосылкой для реформ Токаева стали массовые протесты, начавшиеся в январе 2022 года. Волнения начались в небольшом городе Жанаозен на юго-западе страны после резкого повышения цен на сжиженный газ и вскоре перекинулись на другие крупные города.

Протесты сопровождались погромами и насилием. От экономических требований протестующие перешли к политическим — в частности, к отставке правительства и уходу из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, который руководил страной с 1991 по 2019 год. В ходе подавления протестов погибли более 200 человек.

Как располагать к себе людей
