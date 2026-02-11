Названа дата референдума по проекту новой Конституции Казахстана
Референдум по проекту новой Конституции состоится в Казахстане 15 марта. Указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
На голосование граждан вынесут проект Конституции со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»
Подготовкой референдума займется Центральная избирательная комиссия страны. 11 февраля Токаеву представили итоговый проект Конституции, сообщала его пресс-служба.
Проект новой Конституции Казахстана был опубликован 31 января. Основной точкой реформы стала инициатива Токаева о переходе от двухпалатного к однопалатному парламенту.
В Конституционном суде Казахстана заявляли, что ключевые положения обновленного основного закона государства направлены на усиление «человекоцентричности» государства. Кроме того, Конституция закрепляет четкое разделение религии и государства, в ней утверждается светский характер системы образования и воспитания.
Центральными идеями Конституции называли образование, науку, культуру и инновации, а еще защиту прав граждан в цифровой среде. Однопалатный парламент, согласно проекту, будет представлять собой курултай из 145 депутатов, избираемых на пять лет. Также предусмотрено введение института вице-президента и учреждение платформы общенационального диалога с правом законодательной инициативы.
10 февраля Токаев заявил, что Казахстан окончательно переходит от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике.
Предпосылкой для реформ Токаева стали массовые протесты, начавшиеся в январе 2022 года. Волнения начались в небольшом городе Жанаозен на юго-западе страны после резкого повышения цен на сжиженный газ и вскоре перекинулись на другие крупные города.
Протесты сопровождались погромами и насилием. От экономических требований протестующие перешли к политическим — в частности, к отставке правительства и уходу из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, который руководил страной с 1991 по 2019 год. В ходе подавления протестов погибли более 200 человек.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8