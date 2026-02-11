Дуров объяснил, почему его нельзя считать олигархом

Дуров: те, кто называет меня олигархом, не понимают значения этого термина

Основатель Telegram заявил, что если бы работал с государством, то достиг бы гораздо больших успехов. По словам Дурова, называть его олигархом неправильно и он достиг всего вопреки, а не благодаря правительствам

Павел Дуров (Фото: Dave Bedrosian / IMAGO / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров назвал некорректным слово «олигарх» в отношении него. Как написал бизнесмен в соцсети X, те, кто его так называет, не понимают смысла термина.

«Те, кто называет меня олигархом, явно не понимают значения этого термина. Если бы я был близок к какому-либо правительству (вместо того чтобы противостоять их постоянным посягательствам на свободу), я бы сейчас добился в десять раз большего успеха. Все, чего я достиг, я сделал вопреки правительствам, а не благодаря им», — написал он.

О «техноолигархах», которые с помощью алгоритмов угрожают демократии, 5 февраля заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Дуров до этого раскритиковал продвигаемые испанским правительством меры по усилению контроля в цифровой среде, а также не исключил, что страна может превратиться в «государство тотальной слежки».

Позже, 8 февраля, Дуров в X прокомментировал рейтинг политиков по уровню неодобрения аккаунта World of Statistics, где Санчес был на 4-м месте. Предприниматель отметил, что чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире — это самые ярые сторонники запрета социальных сетей для подростков и борьбы с «дезинформацией».

Накануне Дуров выступил с заявлением после решения Роскомнадзора ограничить работу Telegram в России. Он заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей.