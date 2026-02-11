Кремль оценил сообщения о датах выборов и референдума на Украине
Пока рано обсуждать дату выборов и референдума на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.
Он указал, что сейчас идет обмен сообщениями через прессу и источники, а «из первоисточника информации не было».
Так он прокомментировал статью Financial Times, в которой говорилось о планах Киева назвать дату голосований 24 февраля.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8