Кремль оценил сообщения о датах выборов и референдума на Украине

Фото: David Ramos / Getty Images

Пока рано обсуждать дату выборов и референдума на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Он указал, что сейчас идет обмен сообщениями через прессу и источники, а «из первоисточника информации не было».

Так он прокомментировал статью Financial Times, в которой говорилось о планах Киева назвать дату голосований 24 февраля.

Материал дополняется