Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль оценил сообщения о датах выборов и референдума на Украине

Песков заявил, что пока рано говорить о датах выборов и референдума на Украине
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Пока рано обсуждать дату выборов и референдума на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Он указал, что сейчас идет обмен сообщениями через прессу и источники, а «из первоисточника информации не было».

Так он прокомментировал статью Financial Times, в которой говорилось о планах Киева назвать дату голосований 24 февраля.

Материал дополняется

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Персоны
Валерия Доброва, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
ГАИ Подмосковья приостановила выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя Общество, 12:59
Нет прогресса в английском: что делать с эффектом плато Образование, 12:56
Украинец нарушил запрет МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026 Спорт, 12:55
Лавров пригрозил «адекватными контрмерами» из-за милитаризации Гренландии Политика, 12:55
Ректор МФТИ назвал наиболее востребованные специальности в ближайшие годы
 Общество, 12:55
СК сообщил, что генералу Алексееву продолжают оказывать медпомощь Политика, 12:53
Писарев ответил на сообщения о своей кандидатуре на смену Богомолову Общество, 12:52
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде Спорт, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Белозеров назвал главную задачу для РЖД на 2026 год Бизнес, 12:50
Дуров объявил о «самом масштабном редизайне» Telegram для Android Технологии и медиа, 12:47
В посольстве Германии ответили на сообщения о назначении нового посла Политика, 12:46
Константин Богомолов решил покинуть Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 12:42
СП предложила меры, чтобы быстрее продавать изъятое у коррупционеров Экономика, 12:41