Минобороны предложило осенью повысить оклады военных на 4%

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Минобороны предложило повысить на 4% оклады военнослужащим в России. Инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятия мера начнет действовать с 1 октября 2026 года. Предлагается повысить оклады:

  • военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву;
  • проходящим службу в войсках Нацгвардии и имеющим специальные звания полиции;
  • сотрудникам полиции, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
  • судебным приставам;
  • сотрудниками органов федеральной противопожарной службы;
  • работникам таможенных органов;
  • руководителям федеральной фельдъегерской связи.

Реализация проекта также позволит увеличить с 1 октября размеры пенсий гражданам, уволенным с военной службы на 4%, говорится в пояснительной записке. Расходы на реализацию проекта учтены в Федеральном законе от 28 ноября 2025 г. № 426-ФЗ.

Зарплаты российских военных выросли почти на 8%
Финансы
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В октябре прошлого года оклады по воинским званиям и штатным должностям военнослужащих были проиндексированы почти на 8%. Изначально оклады планировали повысить на 4,5%. В июле Минобороны предложило изменить коэффициент индексации на 7,6%.

Материал дополняется

