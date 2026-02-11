Минобороны предложило осенью повысить оклады военных на 4%
Минобороны предложило повысить на 4% оклады военнослужащим в России. Инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
В случае принятия мера начнет действовать с 1 октября 2026 года. Предлагается повысить оклады:
- военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву;
- проходящим службу в войсках Нацгвардии и имеющим специальные звания полиции;
- сотрудникам полиции, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
- судебным приставам;
- сотрудниками органов федеральной противопожарной службы;
- работникам таможенных органов;
- руководителям федеральной фельдъегерской связи.
Реализация проекта также позволит увеличить с 1 октября размеры пенсий гражданам, уволенным с военной службы на 4%, говорится в пояснительной записке. Расходы на реализацию проекта учтены в Федеральном законе от 28 ноября 2025 г. № 426-ФЗ.
В октябре прошлого года оклады по воинским званиям и штатным должностям военнослужащих были проиндексированы почти на 8%. Изначально оклады планировали повысить на 4,5%. В июле Минобороны предложило изменить коэффициент индексации на 7,6%.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8