Минобороны предложило осенью повысить оклады военных на 4%

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минобороны предложило повысить на 4% оклады военнослужащим в России. Инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятия мера начнет действовать с 1 октября 2026 года. Предлагается повысить оклады:

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву;

проходящим службу в войсках Нацгвардии и имеющим специальные звания полиции;

сотрудникам полиции, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

судебным приставам;

сотрудниками органов федеральной противопожарной службы;

работникам таможенных органов;

руководителям федеральной фельдъегерской связи.

Реализация проекта также позволит увеличить с 1 октября размеры пенсий гражданам, уволенным с военной службы на 4%, говорится в пояснительной записке. Расходы на реализацию проекта учтены в Федеральном законе от 28 ноября 2025 г. № 426-ФЗ.

В октябре прошлого года оклады по воинским званиям и штатным должностям военнослужащих были проиндексированы почти на 8%. Изначально оклады планировали повысить на 4,5%. В июле Минобороны предложило изменить коэффициент индексации на 7,6%.

