WSJ узнал об опасениях США насчет захвата танкеров с иранской нефтью
Представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность захвата новых танкеров, которые используются для перевозки нефти Ирана, но воздержались от такого шага, опасаясь ответных мер со стороны Тегерана и влияния на мировые нефтяные рынки, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, Штаты уже захватили несколько судов с иранской нефтью в рамках продолжающейся блокады Венесуэлы. Блокировка других таких танкеров стало бы расширением агрессивной стратегии Вашингтона, который хочет заставить Тегеран заключить соглашение об ограничении его ядерной программы, и сталкивается с многочисленными препятствиями.
Иран, вероятно, ответит конфискацией танкеров с нефтью, принадлежащих союзникам США, или даже минированием Ормузского пролива, через который проходит до 25% мировых поставок нефти, отмечается в статье. Любой из этих шагов Ирана, скорее всего, приведет к резкому росту цен на нефть, что может вызвать политическую бурю в Белом доме, указывает WSJ.
Материал дополняется
