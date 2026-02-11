 Перейти к основному контенту
0

WSJ узнал об опасениях США насчет захвата танкеров с иранской нефтью

WSJ: В администрации США обсуждают захват новых танкеров с иранской нефтью
Фото: Lucio Tavora / XinHua / Global Look Press
Фото: Lucio Tavora / XinHua / Global Look Press

Представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность захвата новых танкеров, которые используются для перевозки нефти Ирана, но воздержались от такого шага, опасаясь ответных мер со стороны Тегерана и влияния на мировые нефтяные рынки, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Штаты уже захватили несколько судов с иранской нефтью в рамках продолжающейся блокады Венесуэлы. Блокировка других таких танкеров стало бы расширением агрессивной стратегии Вашингтона, который хочет заставить Тегеран заключить соглашение об ограничении его ядерной программы, и сталкивается с многочисленными препятствиями.

Иран, вероятно, ответит конфискацией танкеров с нефтью, принадлежащих союзникам США, или даже минированием Ормузского пролива, через который проходит до 25% мировых поставок нефти, отмечается в статье. Любой из этих шагов Ирана, скорее всего, приведет к резкому росту цен на нефть, что может вызвать политическую бурю в Белом доме, указывает WSJ.

Материал дополняется

