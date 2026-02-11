 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen

Алиханов анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Запуск производства на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируется осуществить в 2026 года, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

«В этом году планируем перезагрузить оставшиеся два завода — Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области», — сказал он на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства.

Алиханов подчеркнул, что в России практически все автомобильные заводы, ранее покинутые иностранными компаниями, вновь начали работать. За прошедший год их производственные мощности выросли на треть, достигнув 368 тысяч автомобилей.

Китайская Pony AI запустила производство беспилотных такси на базе Toyota
Технологии и медиа
Фото:Robertus Pudyanto / Getty Images

О планах запустить производство бывшего завода Toyota в сентябре 2025 года сообщил председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Александр Ситов. По его словам, запуск ожидался в четвертом квартале 2025 года — первом квартале 2026-го.

Изначально первый вице-премьер Денис Мантуров, губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор «Аурус» Андрей Панков анонсировали запуск производства на 2024 год.

Ситов рассказал о модернизации завода, на котором, вероятно, будут собирать автомобили представительского класса Aurus Senat.

После ухода японской компании Toyota в Санкт-Петербурге принадлежит через ООО «Шушары-Авто» подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Завод передали в мае 2025 года Aurus, которая является основным акционером ФГУП «НАМИ» (63,5%). Еще 36 и 0,5% акций принадлежат арабскому фонду Tawazun и «Соллерс» соответственно.

Материал дополняется

