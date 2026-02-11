Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Запуск производства на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируется осуществить в 2026 года, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

«В этом году планируем перезагрузить оставшиеся два завода — Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области», — сказал он на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства.

Алиханов подчеркнул, что в России практически все автомобильные заводы, ранее покинутые иностранными компаниями, вновь начали работать. За прошедший год их производственные мощности выросли на треть, достигнув 368 тысяч автомобилей.

О планах запустить производство бывшего завода Toyota в сентябре 2025 года сообщил председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Александр Ситов. По его словам, запуск ожидался в четвертом квартале 2025 года — первом квартале 2026-го.

Изначально первый вице-премьер Денис Мантуров, губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор «Аурус» Андрей Панков анонсировали запуск производства на 2024 год.

Ситов рассказал о модернизации завода, на котором, вероятно, будут собирать автомобили представительского класса Aurus Senat.

После ухода японской компании Toyota в Санкт-Петербурге принадлежит через ООО «Шушары-Авто» подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Завод передали в мае 2025 года Aurus, которая является основным акционером ФГУП «НАМИ» (63,5%). Еще 36 и 0,5% акций принадлежат арабскому фонду Tawazun и «Соллерс» соответственно.

