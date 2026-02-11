 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Министр из Кении решил обсудить с Москвой запрет вербовки граждан

Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Кении планирует обсудить с российской стороной проблему вербовки своих граждан для боев на Украине. По данным властей, этим занимаются незаконные агентства. Москва также отвергала свою причастность
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Кения намерена обсудить с Россией данные о вербовке своих граждан для участия в боевых действиях на Украине, заявил министр иностранных дел страны Мусалия Мудавади в интервью Би-би-си. По его словам, этим занимаются неофициальные агентства по рекрутингу.

Мудавади заявил, что Найроби будет добиваться соглашения с Москвой, запрещающего вербовку кенийцев. По оценке правительства, около 200 граждан были завербованы, при этом ни один из них не выезжал через официальные каналы. Власти Кении уже закрыли в стране более 600 рекрутинговых агентств, подозреваемых в нелегальной деятельности, и уже репатриировали 27 человек из зоны боевых действий.

«В этом нельзя винить правительство. Существуют незаконные агентства по найму, мы их ликвидировали и продолжаем ликвидировать», — подчеркнул Мудавади. «Я планирую посетить Москву, чтобы подчеркнуть, что это необходимо остановить», — заявил министр, передает Bloomberg.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, пишет, что кенийцам обещали работу водителями грузовиков или охранниками в России. Президент Кении Уильям Руто также обратился к правительству Украины с просьбой обеспечить возвращение кенийцев, находящихся в плену.

Наряду с этим, семьи завербованных 17 граждан ЮАР также потребовали от лидера страны Сирила Рамафосы содействия в их возвращении с Украины. В администрации президента заявили, что он обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, и стороны договорились продолжить работу по возвращению южноафриканцев.

По делу о вербовке граждан проходит дочь бывшего главы Южно-Африканской Республики Дудузиле Зума-Самбудла, на фоне этого она добровольно ушла с поста члена национальной ассамблеи. Она отрицает вину. Работа наемником, участие в боевых действиях на стороне другого правительства являются преступлением в Южной Африке с 1998 года.

В Кении допустили ужесточение закона из-за вербовки для боев на Украине
Политика
Найроби, Кения

В декабре из России в Кению вернулись 18 из 82 граждан, которые обратились к кенийским властям после того, как были завербованы для участия в боевых действиях на Украине. В африканской стране подчеркивали, что граждан вербуют «недобросовестные агентства».

Российские власти также отвергали обвинения в вербовке иностранцев для отправки в зону боевых действий на Украине. В частности, посольство России в Индии, власти которой также раскрыли схему рекрутинга через предложения о работе, утверждало, что российская сторона никогда не участвовала «ни в каких публичных или скрытых кампаниях». В Кремле указывали, что не располагают информацией о завербованных африканцах.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Кения Россия вербовка Украина
