Bloomberg узнал, что было до угроз Трампа сорвать открытие моста в Канаду

Лютник встретился с миллиардером Мэттью Моруном, чья семья много лет выступает против строительства моста, и после этого позвонил Трампу, пишет Blooomberg. Управляемый Морунами мост поблизости прямо конкурирует с новой постройкой

Фото: Zuma / ТАСС

Президент США Дональд Трамп пригрозил сорвать открытие моста имени хоккеиста Горди Хоу между провинцией Онтарио и штатом Мичиган, после того как министр торговли его администрации Говард Лютник встретился с миллиардером Мэттью Моруном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание поясняет, что семья Моруна через компанию Detroit International Bridge владеет и управляет мостом Ambassador Bridge, расположенным всего в нескольких милях от моста Горди Хоу. В настоящее время это самый загруженный пункт пересечения границы между Детройтом и городом Виндзор в Онтарио, отмечают собеседники Bloomberg.

По словам источников, Лютник позвонил Трампу сразу после встречи с Моруном. Что именно сказали друг другу миллиардер и министр, а затем последний Трампу, они не раскрыли. Однако, по словам одного из собеседников агентства, президент США хочет заключить сделку с Канадой: накануне он разговаривал с премьером страны Марком Карни, и тот сообщил, что Трамп попросил привлечь к обсуждениям американского посла в Канаде Пита Хокстру, уроженца штата Мичиган.

Белый дом отказался от комментариев Bloomberg.

Трамп в ночь на 10 февраля написал на своей странице в соцсети Truth Social, что не позволит Канаде открыть новый мост между Онтарио и Мичиганом, пока США не получат «справедливое» отношение и компенсацию.

«Мы начнем переговоры немедленно. При всем том, что мы им предоставили, мы, возможно, должны владеть как минимум половиной этого актива. Доходы, генерируемые за счет американского рынка, будут астрономическими», — заявил республиканец.

Трамп раскритиковал предыдущую администрацию США за разрешение использовать канадские материалы вместо американских (обход закона Buy American), возмутился тарифами на американские молочные продукты и ограничениями на алкоголь. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты должны иметь значительную долю в активах моста и получать выгоду от американского рынка, прежде чем мост будет открыт.

Постройку сооружения финансирует правительство Канады (проект обошелся в $4,7 млрд), мост должны открыть после формальных проверок, писал Bloomberg.

В соответствии с соглашением между Оттавой и Вашингтоном, заключенным более десяти лет назад, Канада должна получать доходы от платы за проезд по мосту до тех пор, пока не окупит затраты на строительство. Затем деньги будут делиться поровну между ней и штатом Мичиган. При этом правительства будут совместно владеть объектом и назначать равное количество членов в надзорный орган.

Однако семья Морун давно выступает против строительства моста имени Горди Хоу, поскольку тот мог бы составить конкуренцию Ambassador Bridge, пишет Bloomberg. Так, в 2012 году Мэтти Морун, отец Мэтью Моруна, поддержал неудачную попытку провести голосование во всем Мичигане, чтобы ограничить возможности штата владеть или строить новые международные мосты. Затем, уже во время первого срока Трампа, он лоббировал отмену решения экс-президента США Барака Обамы освободить проект от необходимости использовать только американскую сталь. Другие компании Моруна также подавали иски, удовлетворение которых могло бы помешать строительству моста Горди Хоу.