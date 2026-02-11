 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал, что было до угроз Трампа сорвать открытие моста в Канаду

Bloomberg: Трамп пригрозил срывом открытия моста в Канаду после звонка Лютника
Лютник встретился с миллиардером Мэттью Моруном, чья семья много лет выступает против строительства моста, и после этого позвонил Трампу, пишет Blooomberg. Управляемый Морунами мост поблизости прямо конкурирует с новой постройкой
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Президент США Дональд Трамп пригрозил сорвать открытие моста имени хоккеиста Горди Хоу между провинцией Онтарио и штатом Мичиган, после того как министр торговли его администрации Говард Лютник встретился с миллиардером Мэттью Моруном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание поясняет, что семья Моруна через компанию Detroit International Bridge владеет и управляет мостом Ambassador Bridge, расположенным всего в нескольких милях от моста Горди Хоу. В настоящее время это самый загруженный пункт пересечения границы между Детройтом и городом Виндзор в Онтарио, отмечают собеседники Bloomberg.

По словам источников, Лютник позвонил Трампу сразу после встречи с Моруном. Что именно сказали друг другу миллиардер и министр, а затем последний Трампу, они не раскрыли. Однако, по словам одного из собеседников агентства, президент США хочет заключить сделку с Канадой: накануне он разговаривал с премьером страны Марком Карни, и тот сообщил, что Трамп попросил привлечь к обсуждениям американского посла в Канаде Пита Хокстру, уроженца штата Мичиган.

Белый дом отказался от комментариев Bloomberg.

Трамп пригрозил сорвать открытие моста из Канады. Что известно о проекте
Политика
Дональд Трамп

Трамп в ночь на 10 февраля написал на своей странице в соцсети Truth Social, что не позволит Канаде открыть новый мост между Онтарио и Мичиганом, пока США не получат «справедливое» отношение и компенсацию.

«Мы начнем переговоры немедленно. При всем том, что мы им предоставили, мы, возможно, должны владеть как минимум половиной этого актива. Доходы, генерируемые за счет американского рынка, будут астрономическими», — заявил республиканец.

Трамп раскритиковал предыдущую администрацию США за разрешение использовать канадские материалы вместо американских (обход закона Buy American), возмутился тарифами на американские молочные продукты и ограничениями на алкоголь. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты должны иметь значительную долю в активах моста и получать выгоду от американского рынка, прежде чем мост будет открыт.

Постройку сооружения финансирует правительство Канады (проект обошелся в $4,7 млрд), мост должны открыть после формальных проверок, писал Bloomberg.

В соответствии с соглашением между Оттавой и Вашингтоном, заключенным более десяти лет назад, Канада должна получать доходы от платы за проезд по мосту до тех пор, пока не окупит затраты на строительство. Затем деньги будут делиться поровну между ней и штатом Мичиган. При этом правительства будут совместно владеть объектом и назначать равное количество членов в надзорный орган.

Однако семья Морун давно выступает против строительства моста имени Горди Хоу, поскольку тот мог бы составить конкуренцию Ambassador Bridge, пишет Bloomberg. Так, в 2012 году Мэтти Морун, отец Мэтью Моруна, поддержал неудачную попытку провести голосование во всем Мичигане, чтобы ограничить возможности штата владеть или строить новые международные мосты. Затем, уже во время первого срока Трампа, он лоббировал отмену решения экс-президента США Барака Обамы освободить проект от необходимости использовать только американскую сталь. Другие компании Моруна также подавали иски, удовлетворение которых могло бы помешать строительству моста Горди Хоу.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Канада мосты Горди Хоу
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп потребовал от Канады компенсацию за мост из Онтарио в Мичиган
Политика
Трамп пригрозил сорвать открытие моста из Канады. Что известно о проекте
Политика
Канада открыла консульство в Гренландии в знак поддержки острова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Телескоп «Хаббл» запечатлел «световое шоу» вокруг умирающей звезды Технологии и медиа, 11:30
Как ограничение работы Telegram повлияет на пользователей криптовалют Крипто, 11:28
Bloomberg узнал первоначальный план Raiffeisen по бизнесу в России Бизнес, 11:28
«Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ Общество, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Критик объяснил решение Богомолова уйти из Школы-студии МХАТ
РАДИО
 Общество, 11:22
Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen Политика, 11:20
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Число жалоб на работу Telegram в России снизилось Технологии и медиа, 11:19
Центр Блохина объяснил порядок широкого внедрения вакцины против меланомы Общество, 11:19
WSJ узнал об опасениях США насчет захвата танкеров с иранской нефтью Политика, 11:10
Украинец ответил МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026 Спорт, 11:10
Банки предсказали замедление «гонки кешбэков»Подписка на РБК, 11:08
✍🏻 Что мешает вам работать? Тест для руководителей 11:04
Минтруд утвердил новые полномочия врачей скорой медицинской помощи Общество, 11:02