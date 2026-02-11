Bloomberg: Белый дом отредактировал заявление о торговом соглашении с Индией

Bloomberg узнал о правках в заявлении США о торговом соглашении с Индией

Так, изменились или вовсе исчезли из текста положения об отмене пошлин, закупке американских товаров и налогах на цифровые услуги. Изначальная версия документа была опубликована 9 февраля

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Белый дом отредактировал свою информационную справку по уже опубликованному торговому соглашению США и Индии, сообщает Bloomberg.

Изначальная версия документа была размещена на сайте Белого дома в понедельник, 9 февраля. В ней было сказано, что Индия снизит или отменит пошлин на ряд сельхозтоваров, включая бобовые. В последней версии упоминание бобовых исчезло.

Кроме того, отредактированное заявление гласит, что Индия «намерена» покупать больше американских товаров вместо прежнего «обязана».

Из справки также исчезло упоминание, что Индия отменит налоги на цифровые услуги. Осталось лишь обязательство «вести переговоры о прочной системе двусторонних правил цифровой торговли». Белый дом помимо этого убрал утверждение о «правилах, запрещающих введение таможенных пошлин на электронные передачи».

С 7 февраля США решили отменить 25-процентные тарифы на индийские товары после обещания Нью-Дели прекратить закупки российской нефти.

В рамочном соглашении сказано, что Индия намерена в течение следующих пяти лет приобрести энергетические продукты США, авиационные и авиационные запчасти, драгоценные металлы, технологическую продукцию на сумму $500 млрд. При этом Нью-Дели обязан отменить или снизить тарифы на все промышленные товары США и широкий спектр пищевых и сельскохозяйственных американских продуктов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале февраля сообщил, что Кремль не получал от Индии сообщений об отказе от закупок нефти. У Москвы «нет оснований полагать», что индийская сторона «пересмотрела свой подход» к сотрудничеству, заявила также официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.