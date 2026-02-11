 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

Адмирал НАТО Вандье: Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта
Сюжет
Военная операция на Украине
Вандье признал, что Россия адаптируется быстрее, чем НАТО. Он призвал «смазать маслом все шестеренки», чтобы достичь такого же уровня

Россия опережает НАТО по скорости адаптации к условиям ведения боевых действий, заявил Верховный главнокомандующий Вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье. Его выступление опубликовано на YouTube-канале National Press Club Live.

По его словам, в настоящее время мир «наблюдает скорость эволюции», в результате чего на смену артиллерийской битве пришли дроны и роботы.

«Первый урок, который нам нужно усвоить и на который обратить внимание в действии, — это вопрос: обладаем ли мы организацией, способной адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо адаптируется и, вероятно, делает это лучше нас на сегодняшний день», — сказал он.

Вандье считает, что НАТО нужно «смазать маслом все шестеренки, чтобы иметь возможность адаптироваться с такой же скоростью».

«Это фундаментальная задача, потому что мы были очень статичны, очень предсказуемы. Мы не научились меняться, и вот что мы видим там», — подчеркнул главнокомандующий.

Разведка Эстонии признала отсутствие у России планов нападать на НАТО
Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ноябре 2024 года заявил, что ход военной операции на Украине показал смену тактики, стратегии и других канонов современной войны после появления новых видов оружия. Он уточнил, что говорит в первую очередь о применении беспилотников. Применение дронов повлияло и на процесс производства бронемашин: теперь подобную технику требуется дополнительно защищать от атак беспилотников, объяснил тогда он.

И Россия, и Украина активно применяют дроны в ходе военной операции. Президент России Владимир Путин еще в декабре 2022 года потребовал обеспечить ими все российские боевые подразделения. С тех пор производство дронов выросло в разы: если в 2023 году в войска поступило порядка 140 тыс. беспилотников разных типов, в 2024-м их выпуск планировалось увеличить «практически в десять раз».

В апреле 2025 года Путин сказал, что в 2024 году вооруженные силы страны получили более 1,5 млн беспилотников разных типов. По его словам, дроны являются одним из важных факторов боевого успеха российской армии.

В начале декабря 2023 года генерал и в прошлом директор ЦРУ Дэвид Петреус рассказал о стратегии России в украинском конфликте. Он сослался на книгу британского военного эксперта Лоуренса Фридмана «Украина и искусство стратегии». Ее автор указывает, что военная стратегия обычно основывается на игре в шахматы, где нужно просчитывать действия на несколько ходов вперед. Однако стратегия Путина, по словам Петреуса, скорее основана на дзюдо — единоборстве, в котором он получил черный пояс.

«Дзюдо предполагает не долгосрочную стратегию, а попытку на мгновение вывести противника из равновесия с помощью скорости и хитрости, чтобы самому остаться на ногах», — отметил тогда экс-директор ЦРУ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
урок Россия НАТО дроны
Материалы по теме
Разведка Эстонии признала отсутствие у России планов нападать на НАТО
Политика
Reuters узнал, что НАТО планирует усилить военное присутствие в Арктике
Политика
Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс Политика, 09:54
США направят в Нигерию еще 200 военных инструкторов Политика, 09:49
В Волжском эвакуировали жителей поврежденного дома и закрыли детский сад Политика, 09:44
Bloomberg узнал о планах Nebius Воложа купить ИИ-стартап Tavily Технологии и медиа, 09:40
Можно ли купить дачу на маткапитал и как это сделать Недвижимость, 09:39
Бритни Спирс за $200 млн продала права на свою музыку Общество, 09:37
Потянуло на острое. Как производитель заработал $364 млн на лапше BuldakПодписка на РБК, 09:34
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В России закрываются рестораны и салоны красоты. Почему это хорошоПодписка на РБК, 09:22
В ВМС Германии заявили о риске «случайной» эскалации в Балтийском море Политика, 09:19
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Ford потерял $900 млн после директивы о пошлинах Трампа Бизнес, 09:11
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ Общество, 09:06
От провизора до KAM-менеджера: обзор зарплат в фарме по МосквеПодписка на РБК, 09:04
ИП переезжает в другой регион: как отреагирует налоговаяПодписка на РБК, 09:01