В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

Вандье признал, что Россия адаптируется быстрее, чем НАТО. Он призвал «смазать маслом все шестеренки», чтобы достичь такого же уровня

Россия опережает НАТО по скорости адаптации к условиям ведения боевых действий, заявил Верховный главнокомандующий Вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье. Его выступление опубликовано на YouTube-канале National Press Club Live.

По его словам, в настоящее время мир «наблюдает скорость эволюции», в результате чего на смену артиллерийской битве пришли дроны и роботы.

«Первый урок, который нам нужно усвоить и на который обратить внимание в действии, — это вопрос: обладаем ли мы организацией, способной адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо адаптируется и, вероятно, делает это лучше нас на сегодняшний день», — сказал он.

Вандье считает, что НАТО нужно «смазать маслом все шестеренки, чтобы иметь возможность адаптироваться с такой же скоростью».

«Это фундаментальная задача, потому что мы были очень статичны, очень предсказуемы. Мы не научились меняться, и вот что мы видим там», — подчеркнул главнокомандующий.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ноябре 2024 года заявил, что ход военной операции на Украине показал смену тактики, стратегии и других канонов современной войны после появления новых видов оружия. Он уточнил, что говорит в первую очередь о применении беспилотников. Применение дронов повлияло и на процесс производства бронемашин: теперь подобную технику требуется дополнительно защищать от атак беспилотников, объяснил тогда он.

И Россия, и Украина активно применяют дроны в ходе военной операции. Президент России Владимир Путин еще в декабре 2022 года потребовал обеспечить ими все российские боевые подразделения. С тех пор производство дронов выросло в разы: если в 2023 году в войска поступило порядка 140 тыс. беспилотников разных типов, в 2024-м их выпуск планировалось увеличить «практически в десять раз».

В апреле 2025 года Путин сказал, что в 2024 году вооруженные силы страны получили более 1,5 млн беспилотников разных типов. По его словам, дроны являются одним из важных факторов боевого успеха российской армии.

В начале декабря 2023 года генерал и в прошлом директор ЦРУ Дэвид Петреус рассказал о стратегии России в украинском конфликте. Он сослался на книгу британского военного эксперта Лоуренса Фридмана «Украина и искусство стратегии». Ее автор указывает, что военная стратегия обычно основывается на игре в шахматы, где нужно просчитывать действия на несколько ходов вперед. Однако стратегия Путина, по словам Петреуса, скорее основана на дзюдо — единоборстве, в котором он получил черный пояс.

«Дзюдо предполагает не долгосрочную стратегию, а попытку на мгновение вывести противника из равновесия с помощью скорости и хитрости, чтобы самому остаться на ногах», — отметил тогда экс-директор ЦРУ.