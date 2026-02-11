Рябков счел неприемлемым связывание США торговли с конфликтом на Украине

Он отметил, что целью спецоперации является защита русских людей на Украине, а западное представление происходящего «не имеет ничего общего» с российским. По словам Рябкова, не должно быть место таким санкциям и связям

Связывание Соединенными Штатами специальной военной операции на Украине с требованием прекратить торговлю с Россией является неприемлемым, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете The Indian Express.

«Это совершенно неприемлемо. Мы не воюем с Украиной. Мы проводим специальную военную операцию, санкционированную президентом, с единственной целью — защитить русских и русскоязычных людей, проживающих на Украине», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что «западное понимание и объяснение происходящего не имеет ничего общего с нашим». Как отметил замминистра, Россия отвергает любые попытки «связать одно с другим и полностью дистанцируемся от них».

«Не должно быть места для подобных санкций и подобных связей. Я надеюсь, что разумные люди, такие как индийцы, оценят и поймут это в равной степени», — добавил Рябков.

США требуют от третьих стран прекратить закупать российскую нефть. Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти. Представитель американского Минфина в комментарии Reuters заявлял, что эти закупки «финансируют военную машину», продлевая конфликт на Украине.

США в начале августа 2025 года объявили о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт из Индии из-за закупок ею российской нефти. 15 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди в разговоре с ним пообещал, что Нью-Дели не будет закупать нефть из России. Спустя неделю президент США сказал, что Моди пообещал ограничить закупки российского топлива.

В октябре США ввели санкции против российских «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний. Однако, как писал The Economic Times, несмотря на санкции в том же месяце индийский НПЗ Indian Oil Corp. закупил около 3,5 млн барр. российской нефти ESPO у компаний, не находящихся под санкциями.

Материал дополняется