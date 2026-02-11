По словам министра, из всех версий плана, расходившихся в прессе в конце года, США передали официально только один. Он предусматривает восстановление прав русскоязычных на Украине. При этом в других версиях такого положения нет

В конце 2025 года администрация США в рамках мирных переговоров передала российской делегации свой вариант мирного плана, который предусматривает восстановление прав русскоязычных на Украине. Однако последующие варианты такого положения больше не содержали, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

По словам главы МИДа, в последней четверти года «плавали» самые разные варианты мирного плана, но официально американцы передали России только одну.

В предложении было написано о необходимости восстановления прав русскоязычных на Украине и «русских как национального меньшинства».

«Оно так называется, хотя само по себе понятие «национальное меньшинство» едва ли применимо к русским на Украине. Тем не менее у них это было в документах», — сказал Лавров.

При этом в последних версиях мирного плана, которые утекали в прессу после переговоров в Анкоридже, об этом ничего не говорится. В них указано, что Россия и Украина «будут проявлять к друг другу терпимость», а последняя — «следовать всем нормам Евросоюза в этой сфере: толерантность и так далее», отметил Ларов. Он сравнил такой вариант с «договором терпимости».

«Все последующие версии — это результаты попытки изнасилования американской инициативы со стороны Зеленского и прежде всего его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики. Конечно, они ведь тоже должны где-то свой голосок присоединить», — подчеркнул министр.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске прошла в середине августа 2025 года. Это был первый саммит лидеров России и США за четыре года. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. По итогам встречи Трамп заявил о прогрессе, но сообщил, что сторонам не удалось достичь сделки по Украине. Путин назвал переговоры полезными и обстоятельными.

Ранее Лавров заявил, что в Анкоридже Россия приняла предложение Соединенных Штатов, не уточнив подробностей. В ноябре 2025 года была обнародована первая версия мирного плана для Украины. Министр выражал опасения, что соглашение может быть нарушено, если из него исключат положения, согласованные на встрече в Анкоридже между Россией и США.

«Формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года. Речь идет не о готовом документе, а о рамочном принципе. При этом конкретные параметры «формулы» официально не раскрывались.

После этого документ неоднократно дорабатывался, последняя его версия включает 20 пунктов. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что подготовка мирного плана по Украине завершена на 90%. Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что единственным нерешенным вопросом остается территориальная проблема.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин». Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. По словам российского лидера, Донбасс считается исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.