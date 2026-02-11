 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лавров счел разрушительным для страны пороком культ личности

По мнению Лаврова, чаще всего к разрушению страны приводит культ личности, если человек во власти думает «прежде всего о том, чтобы набивать себе карманы». При этом «новый авторитаризм» эффективнее демократий, отмечает глава МИДа

Чаще всего к разрушению страны приводит человеческий порог, который «вредит напрямую, конкретно и тяжело влияет на интересы народа» и не имеет «порогов», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

По мнению Лаврова, таким пороком является культ личности. «Он может быть и пороком, когда человек думает прежде всего о том, чтобы набивать себе карманы за счет поддержания своего такого небожительского образа, чтобы сохранять власть, раздавать «теплые местечки» своим близким, устраивать подпольные, нелегитимные бизнес-проекты и ездить отдыхать на разные острова, не знаю, например, к Джеффри Эпштейну», — сказал министр иностранных дел России.

Лавров подчеркнул, что на Западе сейчас переосмысливают культ личности, который называют «авторитарным правлением» или «новым авторитаризмом». Так, в последнем выпуске Foreign Affairs есть рассуждение на тему того, что в нынешних условиях нужна «сильная рука, отражающая своими действиями то, что нужно обществу, и показывающая ему перспективу экономического, социального, духовного и культурного развития», отметил глава МИДа.

По его словам, многие аналитики считают такую форму правления более эффективной, чем «либеральные демократии»: страны, где проводятся выборы, «когда нужно сложившуюся в общественном мнении конъюнктуру использовать» для изменения «обоймы» правящего класса.

Рэй Далио предупредил о приближении США к «авторитарной политике» 1930-х
Экономика
Рэй Далио

В качестве примера Лавров привел электоральный цикл в США, где выборы президента проходят раз в четыре года, но в промежутке проходят выборы в конгресс. Глава МИД России рассказал, что американские коллеги, работавшие госсекретарями, признавались, что из-за такой системы международную деятельность приходится подстраивать под «внутренний календарь», чтобы решения во внешней политике можно было «продать» дома и одновременно не дать оппонентам обвинить себя в провале.

Глава российского дипведомства вспомнил о разговоре с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим во время его визита в Сочи в апреле 2008 года. Как рассказывает Лавров, в какой-то момент российский президент Владимир Путин отошел «по телефонному вопросу» и министр «развлекал» американского лидера.

«Он стоял в старой сочинской резиденции и задумчиво смотрел на Черное море. У него в тот год были выборы. Он как-то мечтательно сказал, мол, как у вас все предсказуемо и все понятно. Такой горизонт власти, позволяющий планировать, а не дергаться по каждому поводу, когда где-то в Миннеаполисе или в Огайо кто-то что-то сотворит, и всю предвыборную кампанию надо обязательно перекраивать под этот конкретный, частный случай, не имеющий отношения к стратегии развития Соединенных Штатов, не говоря уже о том, что он не имеет отношения к крупной международной проблеме», — вспоминает Лавров.

В январе 2009 года завершился второй срок президентства Буша-младшего. В выборах, которые проходили в ноябре 2008-го, он не имел права принимать участие, но поддержал кандидатуру своего однопартийца, сенатора-республиканца Джона Маккейна. Однако республиканцы проиграли эти выборы и 44-м президентом США стал демократ Барак Обама.

В марте 2008 года в России также проходили выборы президента. На них победил Дмитрий Медведев (70,28% голосов). Церемония его инаугурации прошла в мае 2008-го. Путин стал премьер-министром, а в 2012 году вернулся на пост президента, одержав победу на выборах (63,6%).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Лавров МИД выборы президента
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Кремль оценил слова Карлсона об «авторитарной стране»
Политика
Путин ответил на вопрос о модели авторитарного капитализма в России
Экономика
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме и призвал «учиться у Биби»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
США запретили России участвовать в сделках с венесуэльской нефтью Политика, 08:24
Рынок труда в кризисе: кто теряет работу, а кто востребованПодписка на РБК, 08:24
В Подмосковье зафиксировали 25-градусные морозы Общество, 08:19
Рябков счел неприемлемым связывание США торговли с конфликтом на Украине Политика, 08:04
Лавров фразой «хоть чучелом, хоть тушкой» оценил взгляд США на Гренландию Политика, 08:02
Лавров заявил, что в Гренландии кто только не высаживался Политика, 08:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Что ждет рекламный рынок после замедления TelegramПодписка на РБК, 08:00
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на двушку в 2026 году Недвижимость, 08:00
За ночь над Россией сбили 108 беспилотников Политика, 07:49
Самолет Нетаньяху пролетел над странами, где действует ордер на арест МУС Политика, 07:46
Лавров словом «перелопатили» охарактеризовал состояние мирного плана Политика, 07:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:31
Джей Ди Вэнс удалил пост с упоминанием геноцида армян Политика, 07:30