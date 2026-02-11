Лавров счел разрушительным для страны пороком культ личности

По мнению Лаврова, чаще всего к разрушению страны приводит культ личности, если человек во власти думает «прежде всего о том, чтобы набивать себе карманы». При этом «новый авторитаризм» эффективнее демократий, отмечает глава МИДа

Чаще всего к разрушению страны приводит человеческий порог, который «вредит напрямую, конкретно и тяжело влияет на интересы народа» и не имеет «порогов», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

По мнению Лаврова, таким пороком является культ личности. «Он может быть и пороком, когда человек думает прежде всего о том, чтобы набивать себе карманы за счет поддержания своего такого небожительского образа, чтобы сохранять власть, раздавать «теплые местечки» своим близким, устраивать подпольные, нелегитимные бизнес-проекты и ездить отдыхать на разные острова, не знаю, например, к Джеффри Эпштейну», — сказал министр иностранных дел России.

Лавров подчеркнул, что на Западе сейчас переосмысливают культ личности, который называют «авторитарным правлением» или «новым авторитаризмом». Так, в последнем выпуске Foreign Affairs есть рассуждение на тему того, что в нынешних условиях нужна «сильная рука, отражающая своими действиями то, что нужно обществу, и показывающая ему перспективу экономического, социального, духовного и культурного развития», отметил глава МИДа.

По его словам, многие аналитики считают такую форму правления более эффективной, чем «либеральные демократии»: страны, где проводятся выборы, «когда нужно сложившуюся в общественном мнении конъюнктуру использовать» для изменения «обоймы» правящего класса.

В качестве примера Лавров привел электоральный цикл в США, где выборы президента проходят раз в четыре года, но в промежутке проходят выборы в конгресс. Глава МИД России рассказал, что американские коллеги, работавшие госсекретарями, признавались, что из-за такой системы международную деятельность приходится подстраивать под «внутренний календарь», чтобы решения во внешней политике можно было «продать» дома и одновременно не дать оппонентам обвинить себя в провале.

Глава российского дипведомства вспомнил о разговоре с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим во время его визита в Сочи в апреле 2008 года. Как рассказывает Лавров, в какой-то момент российский президент Владимир Путин отошел «по телефонному вопросу» и министр «развлекал» американского лидера.

«Он стоял в старой сочинской резиденции и задумчиво смотрел на Черное море. У него в тот год были выборы. Он как-то мечтательно сказал, мол, как у вас все предсказуемо и все понятно. Такой горизонт власти, позволяющий планировать, а не дергаться по каждому поводу, когда где-то в Миннеаполисе или в Огайо кто-то что-то сотворит, и всю предвыборную кампанию надо обязательно перекраивать под этот конкретный, частный случай, не имеющий отношения к стратегии развития Соединенных Штатов, не говоря уже о том, что он не имеет отношения к крупной международной проблеме», — вспоминает Лавров.

В январе 2009 года завершился второй срок президентства Буша-младшего. В выборах, которые проходили в ноябре 2008-го, он не имел права принимать участие, но поддержал кандидатуру своего однопартийца, сенатора-республиканца Джона Маккейна. Однако республиканцы проиграли эти выборы и 44-м президентом США стал демократ Барак Обама. В марте 2008 года в России также проходили выборы президента. На них победил Дмитрий Медведев (70,28% голосов). Церемония его инаугурации прошла в мае 2008-го. Путин стал премьер-министром, а в 2012 году вернулся на пост президента, одержав победу на выборах (63,6%).