Военная операция на Украине
0

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров: компромиссы по Украине не могут касаться ключевых принципов жизни страны
Сюжет
Военная операция на Украине
Компромиссы по Украине не могут касаться принципов, от которых зависит жизнь государства и самих людей, заявил Лавров. Целями военной операции Путин ранее называл безопасность России и защиту мирного населения Донбасса

Компромиссы возможны, когда два или несколько государств договариваются, и принимаются во внимание интересы каждого, заявил в интервью «Эмпатия Манучи» глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание», — отметил министр.

При этом, как отметил министр, говоря об Украине, компромиссы не могут касаться «ключевых, базовых принципов, от которых зависит жизнь государства, и самое главное — жизнь миллионов людей».

Лавров подчеркнул, что это касается как безопасности России, так и «истребления русского языка и канонической православной церкви» на Украине. Эти темы, по его словам, российская делегация поднимала на переговорах в Абу-Даби. Глава МИД добавил, что цели военной операции «остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам».

У России в конфликте на Украине нет других целей, кроме защиты своих интересов, заявлял в сентябре прошлого года Владимир Путин. Объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, он называл ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

Зеленский исключил компромисс по территориям ради мира
Политика
Владимир Зеленский

В конце января постпред США при НАТО Мэттью Уитакер отмечал, что Россия и Украина могут в скором времени найти компромиссное решение по территориальному вопросу. Эту тему украинский лидер Владимир Зеленский называл единственной нерешенной. Тогда же он подчеркивал, что Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности.

Россия настаивает на завершении конфликта через устранение его «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Условием мира российский лидер Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года. По словам президента России, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

