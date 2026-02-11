Гуцан договорился в Турции об усилении борьбы с отмыванием денег

Александр Гуцан договорился расширить взаимодействие с Турцией по борьбе с террористами, наркотрафиком и отмыванием денег. Что еще обсудили генпрокуроры России и Турции — в материале РБК

Александр Гуцан (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Генеральный прокурор Александр Гуцан впервые в этом статусе посетил Турцию и договорился об усилении сотрудничества по основным направлениям взаимодействия стран, передает корреспондент РБК.

На встрече с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турции Мухсином Шентюрком Гуцан назвал основные темы, в которых страны планируют усилить сотрудничество, при этом отметив, что отношения России и Турции успешно развиваются. «В первую очередь речь идет о противодействии терроризму, киберпреступности, нелегальной миграции, наркотрафику, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. По всем этим направлениям российскими и турецкими прокурорами накоплен значительный опыт, и мы готовы обмениваться лучшими практиками», — сказал он.

Гуцан и Шентюрк подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2026–2027 годы, которая должна обеспечить исполнение меморандума о взаимопонимании 2022 года. В рамках программы предусмотрено обсуждение вопросов борьбы с цифровым криминалом, незаконным оборотом наркотиков, легализацией преступных доходов, а также внедрения технологий искусственного интеллекта в работу прокуроров.

«Искренне убежден, что данная программа выведет сотрудничество между нашими ведомствами на более системный, устойчивый и ориентированный на результат уровень, а также внесет значимый вклад в укрепление профессиональной практики прокурорской деятельности», — сказал Шентюрк. По его словам, программа сотрудничества предусматривает взаимодействие от борьбы с преступностью в сфере информационно-коммуникативных технологий и интеграции искусственного интеллекта в прокурорскую деятельность до противодействия незаконному обороту наркотиков и легализации доходов, полученных преступным путем.

Гуцан добавил, что Генпрокуратура заинтересована в усилении сотрудничества с турецкими коллегами, в том числе на базе ведомственных вузов, и пригласил их в Университет прокуратуры России на краткосрочные курсы повышения квалификации для иностранных прокурорских работников.

В 2026 году в Турции также запланирован круглый стол по вопросам регулирования искусственного интеллекта и защиты данных в ИИ-системах, в которых примут участие представители Генпрокуратуры. В 2027 году в России пройдет мероприятие, посвященное применению принципа запрета двойной ответственности за одно и то же деяние (ne bis in idem) в практике правовой помощи по уголовным делам. На протяжении всего периода между ведомствами запланированы совместные образовательные мероприятия.

В официальной программе главы надзорного ведомства, помимо встречи с генпрокурором, планировалась встреча с министром юстиции Йылмазом Тунчем. Но поздно вечером 10 февраля, уже после прилета российской делегации в Анкару, стало известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган снял его с должности, поста лишился и министр внутренних дел Али Ерликая. На пост министра юстиции был назначен Акин Гюрлек, уже занимавший этот пост в 2022–2024 годах, а в последние два года служивший прокурором Стамбула. Однако провести встречу назначенный только накануне вечером министр не смог.

Мухсин Шентюрк занимает пост генерального прокурора при Верховном апелляционном суде с 2024 года. Он трижды встречался с предыдущим генеральным прокурором России Игорем Красновым — в Бишкеке, Москве и Санкт-Петербурге.

На каком уровне сотрудничество

Россия и Турция в последние годы сохранили сотрудничество по линии правоохранительных органов, оказывая содействие в поиске и выдаче разыскиваемых лиц. Турция, в частности, стала транзитным хабом для передачи задержанных в третьих странах по российским запросам преступников. Так, в 2023 году в Россию через Турцию был доставлен задержанный в Румынии Эдуард Солохин, обвиненный в мошенничестве.

Стороны содействуют друг другу в выдаче преступников. Хотя официальная статистика не раскрывается, официальные сообщения о передаче разыскиваемых лиц появляются регулярно. Так, в октябре 2025 года в аэропорту Краснодара сотрудники НЦБ Интерпола МВД России передали турецким коллегам двух граждан Турции: один находился в международном розыске за совершение кражи, а другой — за убийство. В том же месяце в Россию из Турции были доставлены двое граждан России, одного из них разыскивали по каналам Интерпола за мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а вторую — за мошенничество с составлением фиктивных договоров займа на строительство жилых домов.

В октябре 2024 года пресс-центр МВД сообщал, что по запросам российской стороны на территории Турции за год были задержаны 27 лиц, находящихся в международном розыске, а депортированы из России 17 человек.

Из-за действующих ограничений на международные перелеты Турция остается одной из главных транзитных стран для тех, кто скрывается от российских силовиков. Один из последних примеров — обвиняемая в участии в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая, скрывшаяся в Турции.

Характеризуя сотрудничество двух стран по линии правоохранительных органов и спецслужб, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев напомнил, что у России и Турции во многом разные взгляды на то, кого считать террористами. Например, Турция считает террористическими организациями PKK и YPG — это курдские группы, а Россия к некоторым из этих структур относится скорее нейтрально или даже поддерживает с ними контакты, особенно в Сирии. И наоборот: есть люди, которых Россия разыскивает как террористов, а Турция раньше довольно часто давала им убежище, считая их политическими беженцами, продолжает эксперт.