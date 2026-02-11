 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Bloomberg рассказал, кто может стать преемником Эрдогана

Bloomberg: преемником Эрдогана может стать его сын Билал
Транзит власти в Турции все чаще обсуждают за закрытыми дверями: источники Bloomberg утверждают, что младший сын Реджепа Эрдогана уже участвует в подборе кадров для правительства и может готовиться к роли преемника
Билал Эрдоган
Билал Эрдоган (Фото: Zuma / ТАСС)

В Турции обсуждают возможность того, что преемником действующего президента страны Реджема Тайипа Эрдогана станет его сын, сообщили источники Bloomberg.

Тема транзита власти в Турции стала чаще обсуждаться за закрытыми дверями среди членов правящей партии ПСР (Партия справедливости и развития), рассказали инсайдеры. Реджеп Эрдоган, согласно турецким законам, должен будет покинуть свой пост в 2028 году. Эрдоган сможет снова баллотироваться на этот пост, если парламент назначит досрочные выборы до окончания его нынешнего срока полномочий или если в конституцию будут внесены поправки, позволяющие ему снова баллотироваться чуть более чем через два года.

Однако его семья и руководство ПСР заинтересованы в том, чтобы Эрдоган оставался у власти еще пять лет после окончания своего срока, сообщили источники, чтобы подготовить почву для постепенной передачи власти сыну.

Bloomberg в тексте статьи называет внутриполитическую и международную обстановку «благоприятной» для этого транзита власти, хотя однозначно он не гарантирован.

Эрдоган руководит страной с 2014 года, до этого он был премьер-министром (с 2003 года). На прошедших в 2023 году выборах он победил с 52,18% голосов во втором туре.

Президентский срок в Турции — пять лет, глава государства может занимать этот пост не более двух раз подряд. Исключением могут быть досрочные выборы. В 2018 году Эрдоган победил на таких выборах, поэтому он смог избираться в 2023-м.

Следующие выборы президента Турции должны состояться в 2028 году.

Другим возможным преемником Эрдогана ранее называли Сельчука Байрактара — совладельца, председателя совета директоров и технического директора компании-производителя дронов Baykar — и зятя турецкого президента.The Wall Street Journal назвала его в 2024 году одним из самых популярных общественных деятелей в Турции, которого эксперты считают претендентом на пост президента страны.

The Economist, в свою очередь, называл четырех кандидатов на пост преемника Эрдогана. Кроме Билала Эрдогана и Сельчука Байрактара были названы глава МИД страны Хакан Фидан и бывший министр иностранных дел Сулейман Сойлу.

Главного политического соперника Эрдогана, стамбульского мэра Экрема Имамоглу, летом 2025 года приговорили к одному году и восьми месяцам заключения за «публичное оскорбление должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей». Его задержали в марте, что привело к массовым протестам в стране. Сам Имамоглу счел преследование политическим арестом.

Илья Трапезников
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Билал Эрдоган транзит передача полномочий
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
