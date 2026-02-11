Bloomberg рассказал, кто может стать преемником Эрдогана

Транзит власти в Турции все чаще обсуждают за закрытыми дверями: источники Bloomberg утверждают, что младший сын Реджепа Эрдогана уже участвует в подборе кадров для правительства и может готовиться к роли преемника

Билал Эрдоган (Фото: Zuma / ТАСС)

В Турции обсуждают возможность того, что преемником действующего президента страны Реджема Тайипа Эрдогана станет его сын, сообщили источники Bloomberg.

Тема транзита власти в Турции стала чаще обсуждаться за закрытыми дверями среди членов правящей партии ПСР (Партия справедливости и развития), рассказали инсайдеры. Реджеп Эрдоган, согласно турецким законам, должен будет покинуть свой пост в 2028 году. Эрдоган сможет снова баллотироваться на этот пост, если парламент назначит досрочные выборы до окончания его нынешнего срока полномочий или если в конституцию будут внесены поправки, позволяющие ему снова баллотироваться чуть более чем через два года.

Однако его семья и руководство ПСР заинтересованы в том, чтобы Эрдоган оставался у власти еще пять лет после окончания своего срока, сообщили источники, чтобы подготовить почву для постепенной передачи власти сыну.

Bloomberg в тексте статьи называет внутриполитическую и международную обстановку «благоприятной» для этого транзита власти, хотя однозначно он не гарантирован.

Эрдоган руководит страной с 2014 года, до этого он был премьер-министром (с 2003 года). На прошедших в 2023 году выборах он победил с 52,18% голосов во втором туре. Президентский срок в Турции — пять лет, глава государства может занимать этот пост не более двух раз подряд. Исключением могут быть досрочные выборы. В 2018 году Эрдоган победил на таких выборах, поэтому он смог избираться в 2023-м. Следующие выборы президента Турции должны состояться в 2028 году.

Другим возможным преемником Эрдогана ранее называли Сельчука Байрактара — совладельца, председателя совета директоров и технического директора компании-производителя дронов Baykar — и зятя турецкого президента.The Wall Street Journal назвала его в 2024 году одним из самых популярных общественных деятелей в Турции, которого эксперты считают претендентом на пост президента страны.

The Economist, в свою очередь, называл четырех кандидатов на пост преемника Эрдогана. Кроме Билала Эрдогана и Сельчука Байрактара были названы глава МИД страны Хакан Фидан и бывший министр иностранных дел Сулейман Сойлу.

Главного политического соперника Эрдогана, стамбульского мэра Экрема Имамоглу, летом 2025 года приговорили к одному году и восьми месяцам заключения за «публичное оскорбление должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей». Его задержали в марте, что привело к массовым протестам в стране. Сам Имамоглу счел преследование политическим арестом.