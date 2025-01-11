В Норвегии построят убежища впервые с 1998 года для «наихудшего сценария»
В Норвегии построят больше бомбоубежищ на случай «наихудшего сценария войны», сообщает NRK.
Правительство намерено вновь ввести требования при строительстве новых зданий площадью более 1000 кв. м оборудовать в них убежища. Укрытия в стране не строились с 1998 года.
Такое предложение содержится в докладе об общей готовности, который накануне представили в парламенте премьер-министр Йонас Гар Стёре и министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Эмили Мель.
«Ситуация вокруг нас более непредсказуема. Мы должны позаботиться о гражданском населении в случае наихудшего сценария войны или вооруженного нападения. На этот случай убежища — одна из необходимых нам защитных мер», — сказала Мель в интервью NRK.
Правительство предлагает оборудовать бомбоубежища двух типов. Первый должен обеспечивать защиту от химических и радиоактивных веществ, а также от взрывчатых веществ с большим потенциалом поражения, второй — от обычного оружия. В первом случае убежища должны снабжаться водой и электричеством и быть оборудованы системами очистки воздуха, во втором — укрытиями могут быть, например, подвалы, парковки, тоннели метро.
Убежища обойдутся примерно в 30 тыс. норвежских крон (€2,5 тыс.) на человека. Эта сумма будет заложена в стоимость новых квартир, построенных после 1 января 2026 года.
Как следует из отчета правительства об общей готовности, всего в Норвегии около 20 тыс. убежищ, которые вмещают примерно 2,5 млн человек. Из них порядка 19 тыс. укрытий — частные, в них могут разместиться примерно 2,2 млн человек, и около 600 — общественные на 300 тыс. человек.
Бомбоубежища должны быть пригодными в течение 72 лет. Новые не строились с 1998 года. Имеющиеся укрытия охватывают около 45% населения страны, по сравнению с примерно 90% в Финляндии, 80% в Дании и 70% в Швеции, говорится в докладе.
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