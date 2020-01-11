Министр культуры сменил умершего после 50 лет правления султана Омана

Новым султаном Омана после смерти правившего в стране 50 лет Кабуса стал 65-летний Хейсам бен Тарик Аль Саид, который до этого занимал пост министра наследия и культуры

Хайсам бен Тарек Аль Саид (Фото: Sultan Al Hasani / Reuters)

Министр культуры 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид был назначен на пост главы Омана после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося в пятницу, 10 января, в возрасте 79 лет. Об этом сообщают Al Jazeera и Alwatan.

Он был приведен к присяге перед правящим советом в субботу, через несколько часов после объявления о смерти султана Кабуса. «Хайсам бен Тарек стал новым лидером после встречи с семьей Кабуса, которая решила назначить того, кого выбрал султан», — говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что Хайсам бен Тарек Аль Саид, принесший присягу, является двоюродным братом скончавшегося султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Конституция Омана предусматривает, что королевская семья должна назначить преемника султана в течение трех дней после освобождения престола. Султан Омана должен быть членом семьи и мусульманином. Поскольку у Кабуса не было своих детей и прямых наследников престола, он сам предварительно написал письмо о назначении Тарека в случае своей смерти на пост главы страны.

По данным Arab News, новый султан Омана Тарек родился в 1954 году, в 1979 году он окончил Оксфордский университет, в начале 80-х годов был первым главой футбольной федерации страны, занимал должность заместителя министра иностранных дел по политическим вопросам, позже стал министром наследия и культуры. Тарек аль-Саид также часто выполнял дипломатические функции, представляя Оман за границей и во время визитов иностранных политиков в страну, приветствуя, например, принца Чарльза и его супругу Камиллу во время приезда в Оман в 2016 году.